Conversación con amigos, Sally Rooney

La novela debut de la joven escritora irlandesa, publicada en 2018, habla sobre la complejidad del amor y la amistad, así como contra las etiquetas en las relaciones. Este relato de ficción está ambientado en Dublín, y acompañaremos a Frances (narradora), Bobbi (su mejor amiga) y Melissa y Nick (un matirmonio) en sus encuentros, cenas, conversaciones… Es una novela refrescante y dinámica que nos amenizará los días de verano.

La madre de Frankenstein, Almudena Grandes

Publicada en 2020, esta novela contemporánea está ambientada en la posguerra española. Se trata de la quinta entrega de la serie "Episodios de una Guerra Interminable", sobre la Guerra Civil y el Franquismo. Grandes es una de las autoras con mayor renombre del panorama literario nacional que en esta novela nos cuenta una historia a tres voces, y la basa en los dos últimos años de vida de Aurora Rodríguez Carballeira (1954-1956)

Un libro y un café | Pixabay

Cómo ser Famosa, Caitlin Moran

A Caitlin Moran ya la conocíamos de novelas anteriores como “Cómo ser chica”, y “Cómo ser mujer”. En esta ocasión nos trae una novela fresca y que trata con gran humor el amor, la amistad y a las personas con las que nos encontramos. De nuevo ambienta su narración en Londres, habla de la música británica y de la importancia de aprender de una misma. Todo ello, cómo no, lo hace desde una perspectiva feminista.

A sangre fría, Truman Capote

Este es un clásico donde los haya. Nos mantendrá pegados a sus páginas, de tal manera que no querremos dejar de leer y de conocer la historia de ese crimen sin sentido, de sus asesinos y cómo éstos son sentenciados a pena de muerte. Da igual, si ya tela has leído, el verano es un buen momento para sacar esta novela de la estantería y volver a revivir esta historia de no ficción.

Libro | Pexels

Sunset Park, Paul Auster

Publicada en 2010, Sunset Park es una novela que tiene lugar durante la recesión financiera estadounidense de 2008, y nos cuenta la historia de Miles Heller, quien abandona la universidad con los estudios inacabados intentando escapar de su pasado. Siete años después regresa a Nueva York, donde vivirá, junto con tres amigos, en una casa del barrio de Sunset Park. Estamos ante una historia sobre el autodescubrimiento, la reconexión con un mundo que se quedó atrás, y cómo volver a unirse a la sociedad tras un exilio voluntario.

Vozdevieja, Elisa Victoria

Estamos ante la primera novela de Elisa Victoria, en la que relata el verano de Marina, una niña de Sevilla que tiene nueve años. Estamos en los años 90 y a Marina en el cole la llaman vozdevieja, le gusta jugar con las muñecas Chabel, y su abuela es su mejor amiga. Es una novela divertidísima y tierna a la vez, nos hará reconectar con nuestro pasado noventero.