La ruta en tren para recorrer Italia con viajes ilimitados por menos de 50 euros

El tren siempre ha sido uno de los medios de transporte preferidos para viajar. De esta manera, mientras te desplazas de un lugar a otro podrás disfrutar del paisaje que va pasando frente a tus ojos. Además, muchas de estas rutas en tren son realmente bonitas y baratas, como es el caso del tren de Portugal que recorre el Valle del Duero por menos de 15 euros.

Como en Viajestic sabemos que eres un gran amante de recorrer los países en este vehículo, te traemos una oferta que no podrás rechazar: viajar en tren por toda Italia por menos de 50 euros.

Italia se trata de un país muy bonito y que tiene mucho por ofrecer. Por ello, es muy difícil escoger un solo lugar que descubrir de todo este territorio. Sin embargo, con esta opción que te traemos no deberás seleccionar ninguna ciudad en particular, pues las podrás visitar todas. Existe una oferta turística conocida como el bono Italia on Tour, que permite recorrer de manera ilimitada cualquier parte del país en trenes regionales, trenes regionales rápidos y metropolitanos.

Cuánto cuesta el bono

Existen dos opciones a la hora de comprar este bono. Por una parte, encontramos el bono Italia on Tour 3, que cuenta con una duración de tres días consecutivos y un precio de 29 euros para adultos y 15 euros para niños (de 4 a 12 años). Y, por otro lado, está el billete Italia on Tour 5, válido por cinco días consecutivos, a un precio de 49 euros para adultos y de 25 para niños.

Destacamos que la validez de estos billetes comienza con su primer uso. Además, no servirán para trenes de alta velocidad, siendo solo aplicables a trenes específicos administrados por Trenitalia y Trenitalia Tper. A pesar de este aspecto, continúa siendo una oportunidad única para explorar el país de la pasta y la pizza.

Cómo conseguir el bono

La manera de hacerse con este bono es muy sencilla. Aquí te explicamos todos los pasos a seguir:

Acceder a la web de Trenitalia y seleccionar en el área de cliente la opción de "promociones / servicios regionales"

Elegir la promoción que deseas escoger en el menú desplegable

Seleccionar la cantidad de bonos que quieres comprar

Establecer la fecha de validez a partir de la cual deseas viajar

Además, es importante recordar que estos bonos son nominativo e intransferible, por lo que no se podrá realizar cambios, solicitar reembolsos o mejorar clase y servicio.