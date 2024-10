La respuesta de una madre a una pasajera en TikTok que se queja de los niños en el avión: "Tienes razón, porque los niños son míos, no tuyos"

Viajar con niños a veces puede llegar a ser estresante y encontrar lugares para ir con ellos es complicado. Ya te hablamos los mejores sitios por Europa para viajar con niños, pero eso supone subir a los más pequeños a un avión y en según qué situaciones, puede no resultar fácil. Algunos viajeros se quejan de los gritos, llantos o comportamientos inquietos. Sin embargo, no siempre es culpa de ellos.

El reciente vídeo de Laura Méndez expresa su frustración sobre el comportamiento de algunos niños en los aviones. "Lo que no puede ser es que yo tenga que sufrir porque los padres están mirando el móvil y no están pendientes de sus hijos", comentó Laura en su post.

Pero Helena, madre de tres niños y usuaria de TikTok, no se quedó callada. En su respuesta, que acumuló miles de comentarios y comparticiones, le dio la razón a Laura: "Tienes razón, porque los niños son míos, no tuyos. Me los tengo que comer con patatas yo, no el resto del avión."

Helena explicó que la crianza implica responsabilidad y que, como madre, es consciente de que tiene que controlar a sus hijos en todo momento, ya sea en una tienda, en un restaurante o en un avión. "Si tienes niños que son movidos, te las tienes que ingeniar", comentó, admitiendo que ella misma tiene que sujetar a su hijo cuando están en público.

Sin embargo, también hizo una distinción importante. Para Helena, una cosa es un niño que está incómodo o enfermo y no puede controlarse, y otra muy distinta es permitir que un niño moleste a los demás. "Lo que no puede ser es que haya un niño tocándole el pelo a la señora de atrás, dando patadas, tocando las lucecitas o llamando a la azafata. Es tu responsabilidad", añadió en su vídeo.

Helena también se refirió a las frecuentes excusas que escuchan los padres en público, como "son solo niños". En su opinión, esa frase no es válida cuando los niños están afectando a otros: "No son los niños de los demás, son los tuyos, y tienes que estar pendiente de ellos".

La respuesta de Helena fue muy comentada, y muchos usuarios estuvieron de acuerdo con su perspectiva. "No me importan que los niños lloren y actúen como niños en cualquier sitio, siempre y cuando los padres cuiden y reprendan a sus hijos cuando sea necesario", comentaba un usuario, mientras que otro añadió: "El problema no son los niños, son los padres".

En cualquier caso, la próxima vez que te toque volar y compartas espacio con una familia, recuerda que, al igual que los adultos, los niños también están aprendiendo a adaptarse a nuevas situaciones. Y si bien no todos los pequeños viajeros se portan de maravilla, lo más importante es que sus padres estén dispuestos a controlar el caos.