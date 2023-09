La reacción de una estadounidense al pedir el postre en un restaurante: "Pensaba que sabía español"

Las diferencias culturales a veces hace que algunos turistas estén algo confusos con las costumbres y comportamientos de nuestro país, recientemente te contábamos que una estadounidense que vive en Madrid explicaba los gestos más curiosos de los españoles.

Y ahora se ha hecho viral la reacción de una joven de Estados Unidos al pedir el postre en un restaurante. El vídeo lo ha compartido la tiktoker Rachel Anne, que se define como "la que se enamoró de España" y en su cuenta suele publicar contenido sobre sus experiencias en nuestro país.

La joven se encontraba comiendo en un restaurante y cuando le preguntó al camarero qué había de postre en la carta, él comenzó a cantar de memoria y con una velocidad asombrosa, todos los platos dulces de los que disponía el local.

En el vídeo, que tiene más de 430.000 reproducciones, Rachel se muestra de lo más confusa ya que no le da tiempo a entender el nombre de los postres que le dictó el camarero y su reacción está entre el humor y la indignación. No sabemos si llegó a pedirle al camarero que le repitiera de nuevo los platos o, finalmente, no comió nada de postre ya que termina el vídeo con un "nada, gracias".

"Pensaba que sabía español", dice la estadounidense en el título del vídeo. Pero lo cierto es que la joven no está sola en esta situación ya que han sido muchos los españoles que han respondido en los comentarios que a ellos también les ha costado entender al camarero alguna vez: "Soy español y siempre que me dicen los postres me tengo que concentrar al máximo para entenderlo".