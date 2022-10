¿Qué significa la expresión pasar "una noche toledana"? El origen de esta frase hecha

Alrededor de nosotros tenemos muchos objetos, frases y costumbres que se nos han hecho tan cotidianas que a veces no les prestamos atención y tampoco nos interesamos por buscar su origen. De hecho, ya te hemos hablado del origen de la bandera de Galicia, la cual seguro no conocías su historia. Por eso, desde Viajestic nos encanta presentarte el origen de las costumbres y tradiciones culturales que tenemos en España.

Una de esas cosas que tenemos muy interiorizado y a lo que quizás no prestamos la suficiente atención, es al vocablo español. Más concretamente las frases hechas que usamos. "Es como buscar las tres patas al gato", "he amanecido con un humor de perros", etc. Frases que nos han acompañado tanto en nuestra crianza como a lo largo del desarrollo de nuestra vida y que seguramente no nos hemos molestado en investigar para saber de dónde viene.

Es el caso de una frase de lo más usada en nuestro país: "He pasado una noche toledana". Normalmente lo relacionamos con pasar una noche sin dormir, de hecho la Real Academia Española (RAE) lo define como tal. Sin embargo, ¿de dónde procede esta famosa frase hecha? ¿Cuál es su origen? En Viajestic te lo contamos:

Primeras teorías

Tal y como ha recogido el diario El Mundo, las primeras teorías fueron dadas por expertos y maestros en la materia de la lengua española como Sebastián de Covarrubias y Gonzalo Correas (lexicógrafo). Aunque, por otro lado, el diario La Razón relaciona las primeras intenciones de definición de la frase con Francisco del Rosal (lexicógrafo también).

El primero de ellos, Sebastián de Covarrubias, argumentó en 'Tesoro de la lengua castellana' de 1611 que la expresión provenía de "la noche que se pasa de claro en claro, sin dormir, porque los mosquitos persiguen a los forasteros, que no están prevenidos de remedios como los demás". El segundo, Gonzalo Correas en su obra 'Vocabulario de refranes y frases proverbiales' de 1627, alegaba que noche toledana "es la escucha que hacían mozas necias, noche de San Juan, de la palabra primera que oían dadas las doce en la calle, pensando que con el que se nombrase se habían de casar. De ahí salió decir Noche toledana por noche mala, por el desvelo que pasaban". Por último, Francisco del Rosal en 'Origen de los vocablos castellanos' de 1601, fue pionero en la versión anterior sobre la noche de San Juan.

Teoría relacionada con la historia

Para aquellos que no crean tanto en lo objetivo y se dirijan más a un camino hacia la historia y las leyendas, hay una teoría que se relaciona con una matanza ocurrida en el lugar donde hoy se ubica el Alcázar de Toledo.

Alcázar de Toledo | Imagen de Carlos Delgado en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Tal y como recoge El Mundo, esta teoría nos lleva a que la frase está relacionada con una madrugada del siglo VIII: el gobernador musulmán llamado Amrus ben Yusuf tendió una trampa a unos supuesto rebeldes en contra del Califa de Córdoba. Hizo una velada en forma de banquete que duró toda la noche y que acabó con la muerte de éstos.

