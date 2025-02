¿Por qué han vaciado la Fuente de Cibeles? En 14 semanas se tendrá el diagnóstico

Después de 10 años, la diosa Cibeles, su carro, Atalanta e Hipómenes se encuentran en estado de revisión para comprobar si necesitan, o no, entrar en quirófano; un diagnóstico que no se sabrá hasta dentro de 14 semanas, aunque los primeros estudios apuntan que por ellos el tiempo no ha pasado.

Los 279 litros del vaso principal de la estatua de la diosa Cibeles se volverán a llenar hoy después de que este monumento madrileño -culminado en 1782 y obra de los escultores Francisco Gutiérrez (diosa y carro) y Roberto Michel (leones)- haya sido sometido a unos estudios (con un coste de 15.800 euros) para determinar si necesita algún tipo de intervención.

Así lo ha contado a los periodistas Aimar Morán, uno de los tres restauradores de bienes culturales que han estado 48 horas a pie de obra con un microscopio digital, lupas binoculares y bisturí.

"La Cibeles de hoy es la suma de muchísimos equipos, de personas que se han preocupado y de instituciones que se han preocupado por mantenerla en las mejores condiciones posibles. Como cualquier otra profesión, el avance científico, sobre todo en los últimos 50 años, ha sido fundamental la forma de entender la disciplina. Pero como el patrimonio ha evolucionado muchísimo, la importancia de las nuevas tecnologías es esencial", ha destacado Morán.

Palacio de Cibeles de Madrid | iStock

Aunque a vista de neófito lo más llamativo es la pérdida de volumen de una garras de unos de los leones, los restauradores restan importancia porque es un daño "mínimo", no como sucedió en 2002 cuando a la Cibeles le robaron una de sus manos, de seis kilos de peso.

En la segunda fase, que se realizará la próxima semana, la fuente se volverá a vaciar y se realizarán ensayos de limpieza de hidrofugación. Y en 14 semanas se tendrá el diagnóstico y la propuesta de actuación.

"Esto simplemente es un plan de conservación de los monumentos más señeros de la ciudad, que creemos que tienen que estar siempre en perfecto estado de revista", ha señalado la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, quien también se ha adentrado en el territorio que sólo pisan restauradores y jugadores del Real Madrid.

Los cuatros capitanes del Real Madrid levantan la Copa de LaLiga en Cibeles | Reuters

Según ha explicado Rivera, el mayor enemigo de la fuente es el propio agua, pero también su exposición a la contaminación y a las gramíneas, por eso, al igual que sucedió con Neptuno, esta diosa también está pasando consulta.

"Hagámonos a la idea de que es como un chequeo que te haces cada cierto tiempo para saber que estás bien, no porque te duela nada ni porque has visto nada normal", ha apuntado al tiempo que ha adelantado que "no hay nada en concreto" que haga pensar que necesita una "restauración".

Por eso, ha advertido, "los madridistas", como así se ha declarado la delegada de Cultura, pueden estar "tranquilos".