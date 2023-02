¿Puedo comprar entradas para el Gran Premio de España de Fórmula 1 2023?

Al igual que recientemente os contábamos si podías conseguir entradas para la gala de los premios Goya 2023, que se celebra este sábado en Sevilla, también queremos contarte si puedes conseguir tickets para ver de ceca el Circuit de Barcelona-Catalunya, el Gran Premio de España 2023.

Tiene lugar del 2 al 4 de junio y, al parecer, las entradas están agotadas desde hace ya meses. Sin embargo, la cuenta de Twitter @virutasF1 ha dado un poco de esperanza en un hilo de mensajes que ha creado y en el que cuenta lo siguiente:

La persona que hay detrás de esta cuenta es José Manuel Zapico Cano y en sus mensajes cuenta que la organización del evento está trabajando en ampliar el aforo poniendo más asientos, es decir, más entradas, que en cuanto salgas se anunciarán en sus canales oficiales.

Además, en 2019 se puso en marcha la iniciativa 'Pelouse Joven' que reservaba entradas para personas de entre 16 y 30 años con un precio de 35 euros, pero todavía no se han puesto a la venta.

Por si esto no fuera poco, en uno de estos mensajes del hilo de Twitter de @virutasF1 podemos leer que el Circuit de Barcelona-Catalunya también "trabaja en más cosas, aún por anunciarse. No dan dato alguno, pero me dicen que estemos muy atentos, que lo anunciarán".

Por el momento no sabemos mucho más, pero te iremos actualizando la información conforme se vaya publicando. Así que si quieres alguna entrada, ¡no pierdas la ilusión!