Premios Goya 2023: ¿Se pueden conseguir entradas para la gala?

Los Premios Goya 2023 tienen lugar la próxima semana, 11 de febrero, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), que acogerá a las grandes estrellas del cine español y que estará presesntado por los intérpretes Clara Lago y Antonio de la Torre.

Entre los nominados se encuentra 'As Bestas', el proyecto de Rodrigo Sorogoyen, que parte como la gran favorita gracias a sus 17 nominaciones, seguida de 'Modelo 77', con una menos. Por su parte, 'Alcarrás' y 'Cinco Lobitos' contarán con 11 nominaciones en esta edición de los Premios Goya.

Aunque la gala se retransmite en directo a partir de las 19:00 horas, son muchas las personas que se acercarán a las puertas del Palacio de Congresos para ver llegar a los invitados y premiados y que se están preguntado si pueden conseguir entradas para ver la gala más de cerca.

Lamentablemente, la respuesta es no. No puedes comprar entradas para ver la gala de los Premios Goya 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla a no ser que formes parte del equipo de algunas de las películas nominadas.

Sin embargo, la Academia de Cine y el Ayuntamiento de Sevilla se han volcado en la celebración de los Goya y ha organizado un amplio programa de actividades paralelas entre las que encontrarás proyecciones de las cintas nominadas, encuentros con los cineastas, conciertos, exposiciones, el alumbrado de los espacios más representativos de la ciudad y muchos actos más que te contaremos más adelante.