El pueblo de Palencia que tiene el mayor conjunto de bodegas subterráneas de España

España es uno de los mayores productores de vino de todo el mundo. Además, nuestro país se ha convertido en uno de los destinos más populares donde se practica el enoturismo. Por ello, y como sabemos que tú también eres un gran seguidor de esta bebida alcohólica, te presentamos un pueblo de Palencia en el que podrás encontrar hasta 400 bodegas.

Nos desplazamos hasta Baltanás, a 28 kilómetros de Palencia y en la comarca del Cerrato. Este pueblo alberga el mayor conjunto de bodegas subterráneas de España, con un total de 374. Todas ellas se encuentran repartidas en 6 niveles superpuestos y se localizan en un cerro llamado Cerro del Castillo. Además, este ha sido catalogado como Bien de Interés Cultural como Conjunto Etnológico.

A pesar de que no se sabe con total seguridad cuándo fueron construidas, se cree que pueden datar del siglo XV, cuando Baltanás vivió su momento más importante y productivo respecto al vino. Sin embargo, la primera fecha que se tiene por escrito sobre ellas es el año 1543, cuando D. Pedro de Zúñiga y Enríquez, IV marqués de Aguilafuente, compró todas estas bodegas. El vino que se produce en esta localidad pertenece a la Denominación de Origen Arlanza y se encuentra próximo a la DO Ribera del Duero y DO Cigales.

Si viajas a esta localidad podrás visitar este cerro donde se encuentran todas las bodegas. En él observarás la arquitectura tradicional de esta zona y que se dice que pudo inspirar a Antonio Gaudí para la construcción de las chimeneas de La Pedrera de Barcelona. Además, desde esta elevación tendrás unas vistas espectaculares de todo el pueblo.

De hecho, no te podrás ir sin ver el casco urbano de Baltanás. En él encontrarás edificios con varios siglos de historia, como la iglesia de San Millán, construida en el siglo XVI. También podrás visitar el Museo del Cerrato Palentino, cuyo edificio data del siglo XVIII, donde encontrarás un centro de interpretación en el que aprender la historia, el patrimonio y la cultura de esta tierra, así como algunas obras de pintores de la zona. Y, por último, también deberás descubrir el Cuartel Viejo, del siglo XVII, y la Casa Escuela, de 1751 y convertida hoy en día en Casa Cultural.