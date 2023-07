La playa de Cádiz de Los Caños de Meca, cubierta por un manto de algas

Uno de los lugares más demandados a la hora de viajar en las vacaciones de verano es, sin duda, Cádiz. Y es que esta provincia cuenta con algunos de los municipios más bonitos de España, como Setenil, Conil de la Frontera o Vejer de la Frontera.

Además, también cuenta con algunas de las playas más paradisiacas de nuestro país, como la Playa de Bolonia o la Playa de La Caleta. Sin embargo, ahora una de ellas se ha llenado de algas y esto ha alertado mucho a los vecinos y turistas que la visitan.

Se trata de la playa de Caños de Meca, en Barbate, lleva enterrada desde hace días bajo toneladas de arribazones de la 'rugulopteryx okamurae', una especie de alga invasora conocida como alga asiática, tal y como cuenta la agencia EFE. Cabe recordar que este destino de costa es uno de los más populares e importantes para el turismo durante esta época del año.

Por su parte, Lola Yllescas, geóloga y portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción, ha aclarado que se trata de "un problema que venimos arrastrando desde hace años en toda la zona del Estrecho, pero que ya está llegando a Caños de Meca, incluso a Cádiz".

Según Yllescas, su aparición se debe a que "se concentra más en playas rocosas que en playas que son puramente arenosas, donde está en el fondo marino, pero no se desarrolla bien y no crece demasiado. En las playas rocosas, se adhiere y prolifera".

Además, también apunta que los arribazones de este alga han comenzado a crecer ya que "no tiene depredadores, por lo que se va reproduciendo de una manera alarmante". Sin embargo, "no se puede decir que sea un hecho aislado, ya que desde hace no pocos meses, en lugares como la playa de Los Caños de Meca, la playa del Carmen o la Yerbabuena, se está viendo la cantidad tan ingente que cubre prácticamente la arena", apunta en un comunicado el PSOE de Barbate.

Los pescadores, los más afectados

Además, los pescadores son uno de los núcleos más afectados, ya que, tal y como explica Yllescas, "echan las redes no sacan más que algas y no se puede pescar". "Es una verdadera plaga, muy desagradable, muy imparable y realmente está produciendo muchos daños, sobre todo a la pesca artesanal", apunta la portavoz ecologista.