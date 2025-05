No es Pedraza: El pueblo andaluz que también apaga todas sus luces para iluminarse con velas

Con la llegada del buen tiempo, Andalucía se viste de fiesta. Cada provincia, cada ciudad y cada pueblo tiene sus celebraciones, sus Ferias y sus costumbres, y recientemente os compartimos el calendario de Ferias, para que no os perdáis ni una. A pesar de todo, las Ferias no lo son todo, hay muchos pueblos con celebraciones igual de únicas e interesantes que igual no conocíais.

Vejer de la Frontera es uno de esos pueblos, con su esperada X edición de la Noche de las Velas. El próximo sábado 31 de mayo de 2025, el casco histórico de este precioso pueblo de casas blancas de Cádiz se convertirá en un espectáculo iluminado únicamente por la luz de las velas, que creará un ambiente incomparable para vecinos y turistas.

La Noche de las Velas más famosa es seguramente la que se celebra a principios de julio en el municipio segoviano de Pedraza, que atrae a miles de personas todos los años. En Vejer de la Frontera incorporaron esta costumbre hace unos años como reclamo turístico, y se podría decir que ha funcionado de maravilla. Durante toda la noche más de 18.000 velas iluminarán las calles del centro histórico, creando un entorno mágico y acogedor que resaltará el atractivo de este pueblo. La luz de las velas, acompañando las paredes blancas de los edificios se juntarán para formar un recorrido que parecerá sacado de una película.

Este evento estará acompañado de un concierto del trío Philomele a las 22 horas en la Plaza de España; y aunque se podrá vagar por el pueblo paseando por los lugares más emblemáticos y pintorescos a la luz de las velas, recomiendan realizar un recorrido establecido que da comienzo en la Plazuela, y sigue por la calle Juan Bueno, calle Judería, Mesón de Ánimas, calle Rosario, Callejón de las Monjas, Calle Ramón y Cajal, Plaza del Padre Ángel, Murallas de La Segur, Calle José Castrillón y la Plaza de España, hastaconcluir en la Corredera.

Todo este recorrido quedará claramente señalizado, con personal de organización y protección civil para asegurar el bienestar y la seguridad de todos los que acudan a Vejer en esta noche tan mágica. ¿Os lo vais a perder?.