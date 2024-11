Nueva York ofrece descuentos de hasta el 25% en hoteles para impulsar el turismo en invierno

Nueva York se prepara para recibir millones de visitantes este invierno. Con el objetivo de impulsar el turismo, vuelve la NYC Hotel Week 2025, un evento que ofrecerá descuentos de hasta el 25% en las tarifas de habitación estándar en más de 120 hoteles de la ciudad.

Esta iniciativa, que se llevará a cabo del 2 de enero al 9 de febrero, busca impulsar el turismo durante la temporada baja y ofrecer a los viajeros la oportunidad de disfrutar de la ciudad a un precio más accesible.

El programa cuenta la participación de más de 120 hoteles, entre ellos Arlo Williamsburg, The Fifth Avenue Hotel, Lotte New York Palace, New York Marriott Marquis, New York Hilton, PUBLIC Hotel, Radio Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Renwick Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell's Kitchen y Wythe Hotel, ofreciendo uno de los mejores valores del año para los viajeros.

"Ahora en su cuarto año, nuestro programa NYC Hotel Week ofrece algunas de las mejores tarifas del año tanto para viajeros como para locales", señaló Nancy Mammana, CEO de New York City Tourism + Conventions.

La NYC Hotel Week forma parte de un programa más amplio denominado NYC Winter Outing, que incluye descuentos en restaurantes, entradas 2x1 para espectáculos de Broadway y atracciones turísticas, entre otras ofertas.

Ciudad de Nueva York | Kelly / Pexels

La Ciudad de Nueva York recibió en 2023 un total de 62,2 millones de turistas, lo que supone una recuperación del 93% con respecto a los datos prepandemia, lo que generó un impacto económico de más de 74,000 millones de dólares (70.000 millones de euros). Así, la ciudad está a punto de volver a las cifras de 2019, cuando recibió a 66,6 millones de viajeros.

Las previsiones son que en 2024 se alcancen los 64,8 millones de visitantes (51,5 millones domésticos y 13,2 millones internacionales), y en 2025 la cifra se eleve hasta los 68,1 millones (53,4 millones domésticos y 14,7 millones internacionales).