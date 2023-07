Una joven española se muda a México y esto es lo que le ha sucedido: "Me emocioné muchísimo"

Emigrar a un país totalmente distinto en el que llevas toda la vida viviendo puede ser una situación complicada y bastante difícil por el choque cultural. De hecho, la decisión de irse a vivir a otro país implica demasiadas cosas como adaptarse a la cultura, a la forma de relacionarse, hacer nuevas amistades y el idioma. Es el caso de una tiktoker española, quien se ha mudado recientemente a otro país y ha compartido con sus seguidores una anécdota que recordará toda su vida.

Se trata de la usuaria de TikTok @albamessa, una actriz española, quien comparte contenido con frecuencia en esta red social. Y, es que, esta vez ha publicado un vídeo diciéndole a sus seguidores que se ha mudado a México y, además, ha contado el detalle que tuvo una de sus vecinas del piso al que se acaba de mudar. "Me acaba de pasar una cosa bien hermosa", comienza el vídeo.

"Acababa de llegar a mi apartamento y de repente me llamaron a la puerta y era mi vecina, que sabe que me acabo de mudar. Solamente llevo un mes y me ha traido un post - it con su nombre y su teléfono", explica la tiktoker a sus seguidores.

Posteriormente, ha contado que este gesto tan sorprendente fue porque "simplemente quiero que tengas mi teléfono. Yo llevo cuatro años en este edificio, soy de fiar, no sé cual es tu contexto, pero sé que llegar a otro país y no tener una red puede ser complicado", repite las palabras de la vecina.

Emigrar solo es difícil, por lo que la vecina ha añadido que "solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, ten mi teléfono. Y ya". La usuaria se quedó sorprendida y no tardó en emocionarse: "La verdad que he tenido que disimular que me emocioné tantito, está muy hermoso. Me siento muy agradecida, hay gente maravillosa en el mundo", explica emocionada.

Un hecho que tiene más de 1.500 'me gusta' y 65 comentarios y que sus seguidores no se lo han pensado dos veces y han respondido. "Eso es lo que debe hacerse. La vida ahora nos ha hecho olvidarnos de que somos comunidad donde vivimos", "Qué bonito, pero de corazón te recomiendo confiar la mitad y la otra no, por cualquier cosa", y "Qué bonito hallarse personas así en el camino, son bendiciones, nos sucede lo que merecemos", son algunos de los comentarios de sus seguidores.