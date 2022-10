Una mujer se encuentra con su jefe en el avión tras faltar al trabajo para irse de viaje

En las redes sociales podemos ver multitud de videos que graban los usuarios en donde nos enseñan lo que les pasa en el día a día o nos explican consejos que podemos llevar a cabo. Uno de esos videos os lo mostramos hace unas semanas y es el que subió un camarero a TikTok para lidiar con los clientes que protestan.

Ahora, os vamos a explicar la historia de una joven peruana que se fue de viaje y se encontró con una sorpresa en el vuelo. La cuenta de TikTok @klizthbc ha subido un video que ha conseguido que se haga viral gracias a la increíble historia que nos explica.

Todo comenzó cuando la joven tomo la decisión de que se iría de viaje a pesar de que coincidiera con los horarios laborales ya que consideraba que no podía decir que no. Como ella misma nos explica cogió un vuelo para dirigirse a su destino, pero lo peor iba a suceder cuando se sube al avión ya que se encuentra a su jefe. Una vez que la joven ha sido descubierta el jefe la mira con una amplia sonrisa que es difícil de interpretar ya que no se puede saber si quiere despedirla o más bien es un gesto de complicidad.

El video ha logrado tener más de 9,2 millones de reproducciones y los likes que tiene están cerca del millón. Pero si te quieres seguir riéndote y conociendo anécdotas de la gente lo mejor es que entres a los comentarios de video. Una vez comiences a leerlos no podrás parar ya que encuentras historias como '' yo me fui a otra ciudad con el mejor amigo de mi novio y me vio mi suegro''. También hay comentarios que aseguran que ambos habían quedado en el avión y que no fue una coincidencia.

