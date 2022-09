El truco viral en TikTok para pasar comida al cine sin que te pillen

Hace unos días os contábamos el truco de una usuaria de TikTok para llevar más ropa en el avión gratis y sin pagar ningún extra. Esta joven lo que hacía era guardar los bikinis y otras prendas dentro de un cojín que luego simulaba que usaba durante su viaje.

Y ahora queremos hablar de otro truco que se ha hecho muy popular en esta red social, pero que en esta ocasión tiene que ver con el cine. Si eres amante de las películas y te gusta verlas en la gran pantalla, seguro que te ha pasado alguna vez que para poder comer palomitas o algún que otro alimento te ha tocado pagarlo allí o, incluso, que te lo has llevado de casa y no te han dejado entrar con la comida.

Esta situación es, a menudo, muy normal. Pues hay cines como Yelmo que no permiten pasar comida y otros, como Cinesa, que si dejan. En el caso negativo, supone un desembolso no previsto y extra a la entrada de cine que no muchas personas se pueden permitir.

Es por eso que el truco que ha compartido el usuario @vcmngalindo en TikTok se ha hecho viral y ha llegado a más de 440 mil personas. El joven prepara unas palomitas, hamburguesas y la bebida en su casa y después las mete en una caja de zapatos, para después meter la caja de zapatos en una bolsa de papel.

Así al entrar por la puerta del cine, parece que el joven acaba de venir de comprar unas zapatillas nuevas (puesto que muchos cines se encuentran dentro de centros comerciales y muchas personas que van de comprar después aprovechan para ver una película). Después de entrar a la sala de cine, vemos como el joven disfruta de su triunfo mientras ve uno de los estrenos.

...

Seguro que te interesa...

Una fotógrafa se hace viral en TikTok al ser la única pasajera del avión en el que viajaba