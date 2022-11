El mercadillo de Navidad de Málaga, entre los 20 mejores de Europa

La Navidad está más cerca que nunca y uno de los imprescindibles durante estas fechas tan señaladas son los mercadillos navideños. Cada año, se eligen los mercadillos de Navidad considerados los más bonitos de Europa, y en esta ocasión no iba a ser para menos.

La web oficial de los Mejores Destinos Europeos ha publicado su lista anual de los mercados navideños más excelentes y en ella, encontramos los mercadillos de ciudades como Tallin (Estonia), Zagreb (Croacia), Estrasburgo (Francia), Basilea (Suiza) o Budapest (Hungría), que han sido premiadas en los últimos años y en esta edición vuelven a repetir.

Sin embargo, entre las ciudades destacadas encontramos una que probablemente nos suene más que el resto, ya que está en nuestro país. Y no, no es el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid, si no que se trata del mercadillo navideño de Málaga.

Y es que Málaga es una ciudad muy bonita para pasar las Navidades, pues no solo tiene uno de los mejores mercadillos de Europa (que abrirá sus puertas a finales de noviembre), sino que también tiene un alumbrado digno de ver.

El encendido de las luces en la popular calle Larios de Málaga tendrá lugar el 26 de noviembre y en ella puedes ver numerosos puestos del mercadillo, belenes, árboles de Navidad, figuras de mimbre y flores de Pascua, entre otras muchas cosas.

Pero esto no es todo, y es que la cantante malagueña Vanesa Martín será la encargada de amadrinar el acto y pulsar el botón que dará la bienvenida a las fiestas navideñas en Málaga a partir de las 19:00 horas en la plaza de la Constitución. Posteriormente, el dúo gaditano Andy y Lucas ofrecerá un concierto en el mismo punto coincidiendo con el 20.º aniversario de su carrera musical.

