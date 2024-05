El mapa de Taylor Swift: Destinos del mundo que inspiraron a la artista para sus canciones

Si hay una super estrella que brilla en todos los lugares del mundo, esa es Taylor Swift. La cantante americana triunfa con su gira The Eras Tour y llega a Madrid con dos conciertos en el Santiago Bernabéu. Recientemente te mostrábamos los planes para "swifties" que puedes hacer en la ciudad y ahora queremos mostrarte el mapa de lugares reales que inspiran su vida y sus canciones.

Por eso, desde Civitatis, la plataforma líder de visitas guiadas en español, presentan los lugares del mundo en los que la americana se ha inspirado para crear álbumes como The Tortured Poets Department, su último lanzamiento. ¡Apto para swifties!

Mapa de los destinos que inspiraron a Taylor Swift | Civitatis

El corazón de Inglaterra, Londres

La capital de Inglaterra, cautiva a cualquiera que la visite. ¡Y es que hasta la mismísima Taylor Swift ha quedado maravillada con Londres! Una de sus canciones, London Boy, cuenta la historia de la ciudad a través de los ojos de su amado.

La letra navega a través de las calles de Camden, los pubs de Brixton e incluso West End, la zona occidental de Londres. Sin embargo, no es la única en todo su repertorio que habla de la capital inglesa: en su reciente álbum The Tortured Poets Department sorprende con dos canciones dedicadas a la ciudad… So long, London una nostálgica balada, y The Black Dog, una canción dedicada a un pub situado en la zona de Spring Gardens, Vauxhall, en el que también habla de un desamor.

Y es que su relación con Joe Alwyn, se consolidó en Londres, donde vivieron juntos y finalizaron su noviazgo, como se puede entender en So Long, London... Por eso en su discografía la americana expresa muchos sentimientos encontrados con la capital inglesa.

La verde Irlanda

Todo el mundo sabe que Irlanda es un auténtico paraíso. Sus ciudades, su gastronomía y su música hacen del país, un lugar atractivo para cualquier turista. Sin embargo, si hay algo que le define es naturaleza.

Wicklow, en Irlanda | Civitatis

De hecho, uno de los lugares más famosos de la isla es el Jardín de Irlanda, más conocido como Wicklow. Sus habitantes son los más longevos de todo el país debido a la calidad del aire fresco que respiran. Taylor Swift hace referencia a Wicklow en su canción Sweet Nothing, y no es para menos… ¡Parece un destino sacado de un cuento!

La ciudad que nunca duerme, Nueva York

Dicen que Nueva York es ese lugar en el que todos los sueños se hacen realidad. Es una de las ciudades más visitadas del mundo y es que tiene su encanto… De hecho, Taylor recuerda en Welcome to NY el bullicio de las calles, el ruido de los coches y en definitiva la energía que se siente al llegar a la ciudad que nunca duerme.

Cornelia Street, en Nueva York, lugar donde vivió Taylor Swift | Civitatis

Sin embargo, Nueva York también es esa ciudad donde perderse, pasear y conocer los rincones más recónditos… Cornelia Street es una de esas calles que descubrir, y también es el lugar donde vivió la cantante hasta 2017, por eso le dedica una canción con el mismo nombre en su disco Lover.

Otra característica de Nueva York son sus pintorescos barrios. Uno de los más exclusivos es West Village conocido por sus restaurantes y boutiques. Taylor también hace referencia al lugar en False God y se nota que la cantante conoce muy bien la ciudad.

El sitio más romántico del mundo, París

Si hay una ciudad en el mundo que lleve a gala la palabra amor, esa es París. Y como no podía ser de otra forma, en ella se ha inspirado Taylor Swift para escribir la canción que lleva el nombre de la ciudad y forma parte de su disco Midnights.

París, en Francia | Civitatis

Y es que la cantante le dedicó una canción entera a la capital de Francia. Los callejones, paseos, árboles y vistas cautivan a la cantante en esta balada romántica… Aunque no es el único lugar de Francia que menciona en sus temas… En The Man habla del famoso St. Tropez, uno de los destinos más destacados de la Costa Azul.