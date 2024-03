La chef con 3 estrellas Michelin que viajó 21 horas para cocinar para Taylor Swift

En Viajestic siempre solemos dejar un huequito para la gastronomía, recientemente te contábamos cuánto cuesta comer en Arzak, el restaurante 3 estrellas Michelin de San Sebastián. Y es que, ¿a quién no le gusta comer en un restaurante de esa categoría? Pues parece que a Tyalor Swift, sí.

Como bien sabrás, la cantante se encuentra en plena gira con The Eras Tour y durante la semana del 23, 24, 25 y 26 de febrero tuvo varios conciertos en Australia. Tal y como recoge la revista Tapas Magazine, en ese momento la artista se alojó en uno de los hoteles más lujosos de Sídney, llamado Crown Sídney y donde se encuentra el restaurante Oncore by Clara Smyth.

Clare Smyth es una famosa chef británica que cuenta con 3 estrellas Michelin en su restaurante CORE de Londres, es importante destacar que es la primera y única cocinera británica en poseer tres estrellas Michelin en Reino Unido.

Al parecer, el equipo del hotel contactó con la cocinera para comunicarle que la cantante se hospedaba en el hotel australiano y que había posibilidades de que cenara en su sofisticado restaurante, según informa Yahoo LifeStyle.

Fue entonces cuando Smyth no dudó y cogió un vuelo de 21 horas para poder ir al restaurante del hotel. Aunque finalmente no se confirmó si Taylor Swift cenó o no en el restaurante, lo cierto es que la chef hizo un guiño al rumor en sus historias de Instagram: "¡@alan.stuart está entusiasmado con el concierto de @taylorswift!", dice, mientras suena la canción Style de Taylor.

Cuánto cuesta comer en Oncore de Clare Smyth

Oncore de Clare Smyth defiende una comida excepcional utilizando ingredientes sostenibles. El menú de Oncore incluye una selección de platos clásicos de Core, incluido el inesperado pero célebre plato central del restaurante londinense de Smyth, Potato and Roe. Este plato estrella, que rinde homenaje a la infancia campesina de Smyth en Irlanda del Norte, obtuvo reconocimiento debido a su deseo de combinar una cocina sofisticada con la simplicidad del estilo. Oncore también ofrece nuevos platos con un sabor exclusivo de Sydney, inspirados en el puerto y sus alrededores.

Menú a la carta de 3 platos | $250 por persona (solo almuerzo)

Menú degustación de 7 tiempos | $340 por persona

Menú de temporada de 7 tiempos | $395 por persona