Los lugares más sorprendentes para celebrar una boda

El amor puede ser celebrado en cualquier lugar del mundo y a la vista está con la multitud de lugares en los que la gente planea casarse. Con las nuevas tecnologías y con la multitud de avances que la sociedad está viviendo, se pueden dar los casos más curiosos y extraños de bodas en enclaves que no te imaginabas.

Si quieres vivir una experiencia única donde no tengas que pasar por la típica misa de casamiento en la típica iglesia, si quieres recordar el día de tu boda de forma épica e inolvidable, desde Viajestic te presentamos algunos de los lugares más 'extraños' donde puedes casarte y que estamos seguros que no lo sabías:

1. En las aturas de un globo aerostático

Si no pretendes invitar a mucha gente y quieres recordar para toda tu vida la imagen de tu pareja esperando el "si quiero" con una imágenes espectaculares, la opción de celebrar tu boda en un globo. Vivir uno de los días más felices de tu vida a metros de altura y con unas vistas increíbles es el sueño de muchos y no es de extrañar, puesto que si no tienes vértigo, esta sería una de las opciones más extrañas pero originales para casarse.

Globo aerostático | Turismo de Sudáfrica

2. En un parque de atracciones

Aquí la frase del "vértigo antes del casamiento" encajaría a la perfección puesto que uno de los lugares más extraños para casarse es en un parque de atracciones o en una feria. En un tiovivo, en una noria o incluso en una peligrosa montaña rusa. Sin duda, no olvidarás nunca el día en el que dijiste el "sí" mientras vives pura adrenalina.

Imagen de archivo de un parque de atracciones | iStock

3. Bajo las profundidades del agua

Dirigiéndonos ahora al mar, ¿sabías que te puedes casar rodeado de fauna marítima? Así lo vimos hace unos meses en Viajestic cuando te hablábamos de la pareja de buceadores que se había casado bajo el agua en Murcia. Parece una idea de lo más original pero tendrás que tener en cuenta el equipamiento que requiere realizar la ceremonia en estas condiciones.

Una pareja de buceadores se casa bajo el agua en Murcia con sacerdote y pastel incluidos | Newsflare

4. En un iglú

Si amas el frío y quieres celebrar tu boda en algún sitio refrescante, te aseguramos que no hay nada más frío que un iglú. Un lugar que ahora puede recibir ceremonias de casamiento. Ideal para invitar a la gente que más quieres y vestirte de novia o novio con todas las capas de ropa posibles.

Foto iglú por dentro | Getty

5. En un safari o en un zoo

¿Habías pensado en casarte rodeado de animales? Esto puede hacerse realidad con las bodas que se celebran en diversos safaris o zoos del mundo. Si te encantan los animales y sobre todo aquellos más salvajes, esta es una oportunidad que no debes desechar.

Safaris | Sudáfrica

6. En el Titanic

Puede parecer mentira pero es cierto que en el Museo Titanic pueden llevarse a cabo ceremonias de casamiento. Todo el mundo adora la película de Leonardo DiCaprio y ahora es posible casarte en la escalera de madera con la famosa canción de Celine Dion de fondo.

Titanic Belfast | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

