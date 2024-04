Una joven revela 4 costumbres de otros países que jamás nos imaginaríamos hacer en España

Sin ninguna duda, las redes sociales han introducido grandes ventajas a nuestra vida. Entre esos infinitos beneficios encontramos la oportunidad de conocer datos curiosos de todos los países para conocer un poco mejor los diferentes lugares de alrededor del mundo. Hace unos días una tiktoker explicaba por qué hay tuberías rosas por las calles de Berlín y ahora hemos conocido cuatro cosas comunes en otros países y que en España serían raras.

La tiktoker @marilarat ha compartido una serie de datos curiosos de otros países y que le han llamado realmente la atención por sus rarezas. Somos conscientes de que cada nación y cultura es muy diferente entre sí, pero estas cosas son realmente llamativas y estamos seguros de que algunas de ellas no las conocías.

En primer lugar destaca el suelo de moqueta, típico del país británico y estadounidense, principalmente. Se trata de algo muy común y generalizado en estos países, pero que en España prácticamente no existe. La titkoker destaca que "se trata de una marranada porque se te cae algo y echa una peste para 101 años". Sin duda, aunque pueda ser cómodo a la hora de caminar descalzo, no es algo muy útil en cuanto a limpieza se refiere.

El vídeo continúa con Austria, donde explica que se puede hacer un "simpa" legal. Si cuando pides la cuenta no te hacen caso y debes pedirla hasta tres veces, podrás abandonar el local sin pagar. Sin embargo, la joven se pregunta hasta qué punto es legal, ya que si haces esta petición en voz muy baja, no es culpa de los camareros que no te escuchen. Está claro que si esto fuera normal en España, más de uno lo llevaría a cabo.

A continuación viaja hasta Corea. Explica que en este país no se puede comenzar a comer hasta que el más mayor de la mesa no empiece. Sin embargo, la tiktoker se queja de que te puedes encontrar con una persona mayor que tenga mal carácter y no comience a comer nunca por fastidiar al resto de personas. Se trata de un gesto de educación bastante peculiar y exagerado, sobre todo para aquellos momentos en los que te rugen las tripas.

Por último, menciona otra peculiaridad con respecto a España. Si viajas a Oriente Medio y pides un café, te recargarán el vaso todas las veces que quieras sin añadir ningún coste extra. La joven añade que "con lo que nos gusta a los españoles las cosas calientes, acabamos dando volteretas por el local de tanto café gratis".