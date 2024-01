Una joven española que vive en Finlandia cuenta el cliché al que se enfrenta cada día: "Creen que no nos afecta"

En muchas ocasiones hemos recogido testimonios de jóvenes que se encuentran viviendo en otro país y cuentan sus experiencias por redes sociales, como es el caso de la española que vive en Alemania y contó por qué allí no usan la tarjeta de crédito.

Y es que bien es cierto que ya sea en cultura, tradiciones o forma de ser, somos bastante diferentes unos de otros. Es por eso que queremos contarte el caso de Ana Conrado (@anaconrado en TikTok), que es profesora y está viviendo en Finlandia y que utiliza sus redes sociales, sobre todo, para explicar las diferencias entre ambos países. Uno de los aspectos que más le ha llamado la atención y que ha querido contar recientemente en un vídeo de TikTok es que los finlandeses creen que a los españoles no les afecta el ruido.

"Piensan que somos muy ruidosos, pero aparte de ser muy ruidosos, el ruido no nos molesta", dice en el vídeo. "Una vez estaba trabajando en un pasillo porque no tenía ningún aula libre y tenía una reunión. Había bastante ruido y una clase salió, el profesor dejó su clase vacía y vino para decirme si quería usar su clase", cuenta Ana. Cuando la joven iba a acepar la petición, antes de que pudiera contestar, el profesor le dijo "eres española a ti no te molesta el ruido" y se marchó antes de explicarle que a ella le gusta "trabajar tranquila".

En otra ocasión, una profesora le llamó la atención a los alumnos y les dijo "se queda aquí Ana con vosotros, que Ana sea española no quiere decir que os podáis comportar así". En el vídeo Ana interpretó esta frase como que "que ella aguante el ruido, no quiere decir que podáis hacer ruido". Bien es cierto que los españoles somos muy ruidosos, ya sea en los bares, restaurantes, en el parque...etc, pero eso no significa que aguantemos el ruido.