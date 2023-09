Una joven española muestra la pirámide de Guiza de Egipto por dentro: "Lo que no te cuentan"

La Gran Pirámide de Guiza es la mayor de las pirámides de Egipto, la más antigua de las siete maravillas del mundo antiguo y la única que todavía perdura. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. También es conocida como la pirámide de Keops o de Jufu.

En muchas ocasiones hemos visto fotografías de la pirámide de Guiza por fuera, de su monumental construcción o de su entorno. Sin embargo, pocas veces hemos visto la Gran Pirámide por dentro, excepto cuando os enseñamos una recreación 3D.

Ahora, una joven española llamada @hippie.domaris que se encuentra de viaje en Egipto ha querido mostrar en su cuenta de TikTok como es la Gran Pirámide de Guiza de Egipto por dentro con varios vídeos que ha publicado. En el primer de ellos, que ha conseguido más de 1 millón de reproducciones, la joven muestra los pasillos por dentro de la pirámide hasta llegar a la cámara funeraria del Faraón: "La verdad yo no me creo que esto sea una tumba".

En el segundo de sus vídeos ha querido sincerarse con sus seguidores sobre si merece la pena visitar la pirámide por dentro o no: "No sé hasta qué punto tiene sentido. No hay gran cosa, o sea, es una matanza, hace mucha calor y realmente no hay nada. Y cuando digo nada significa que no hay nada, piedra".

"No es que decepcione, pero obviamente con toda la historia que tienen las pirámides es un poco raro encontrarte con cómo es por dentro", dice la joven. En estos vídeos y en otros más que ha publicado, la joven muestra cómo son los pasillos, los suelos y el techo de la Gran Pirámide por dentro. Sin duda un lugar histórico que sorprende a muchos.