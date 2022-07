La impresionante imagen de un rayo desde la ventana de un avión

Los fenómenos naturales son algo que desde tiempos inmemorables ha venido impresionando al ser humano. Siendo seres tan pequeños, no resulta sorprendente que nos parezca curioso todo aquello que proviene de la naturaleza en grandes magnitudes: ríos, mares, océanos, lagos, montañas, etc.

Dentro de estos fenómenos propios de esa naturaleza, están las tormentas y dentro de ellas los truenos y rayos. Un espectáculo celestial que de vez en cuando el ser humano es capaz de visualizar. Estos fenómenos se han tomado con tanta normalidad que hay veces que se olvida lo sorprendente que resulta ser la naturaleza en este aspecto. Sin bien, a parte de sorprendente, no deja de ser peligroso (como muchos otros sucesos que provienen de nuestro planeta).

Un rayo, según la Real Academia Española (RAE) es una chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra. Normalmente se pueden observar desde nuestro suelo aunque, en situaciones privilegiadas se puede vislumbrar desde el mismo cielo: es el caso de la fotografía publicada por la cuenta de Twitter '@fotoperfeito'. En la fotografía se muestra un rayo desde las alturas de un avión de forma que se ilumina el resto de la fotografía, incluso se deja ver parte de lo que es la aeronave.

La fotografía ha desenvuelto un aluvión de opiniones: resulta curiosa para algunas personas que se han tomado el tiempo de comentar en el tweet de la fotografía y han decidido comentar lo maravilloso que le parece este suceso. Sin embargo, también surgen comentarios negativos expresando que es peligroso que eso suceda y que no querrían estar en el lugar de la persona que está tomando la fotografía. En cuanto a este último grupo de gente, también hay comentarios intentando tranquilizar estas opiniones alegando que los aviones no quedan dañados después de que los alcance un rayo. Lo que está claro es que, peligroso o no, captar un suceso así con una cámara te hace un privilegiado.

...

Seguro que te interesa...

Maho Beach: La playa donde puedes ver aterrizar a los aviones de cerca