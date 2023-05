Una guía desvela cuál es la pregunta que más hacen los turistas cuando visitan La Alhambra: "No me lo esperaba"

La Alhambra de Granada es una fortaleza árabe que guarda muchos años de historia bajo sus muros y es reconocida como uno de los mejores ejemplos culturales y arquitectónicos de nuestro país. Además, es el monumento más visitado de España, recibiendo un total de 3 millones de visitantes cada año.

La Alhambra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto con el Generalife y el barrio del Albaicín, y son muchos, muchísimos, los turistas que recorren su espacio para aprender más sobre este complejo monumental. Pero... ¿sabes cuál es la pregunta más repetida que hacen los turistas sobre la Alhambra?

Y esta respuesta la tiene la usuaria de TikTok @pateandogranada, una guía de la Alhambra que ha querido compartir en esta red social algunas curiosidades de su trabajo y te adelantamos que lo que más impresiona a los turistas no es lo que te esperas.

"¿Quieres saber cuál es la pregunta que más nos hacen los turistas a los guías de La Alhambra?", dice la joven. "Podría ser, ¿Quién fue el sultán que tuvo la muerte más sangrienta? o ¿Dónde vivían las sultanas? ¿Cómo era la vida de las mujeres?", continúa diciendo la guía.

Pero lo cierto, es que la pregunta más repetida por los turistas no es ninguna de las anteriores, sino que lo que más se preguntan es "¿qué es esto?" dice la joven, señalando un recipiente blanco que está en el suelo. "Dentro de los palacios nazarinos encontramos cada x metros uno de estos cuencos en mitad de la nada", explica la joven.

Sin embargo, a pesar de lo que todo el mundo cree, no forman parte de la decoración sino que son papeleras: "Los ponen de cerámicas para que no sean invasivos, los ponen así para que tiréis vuestras cosas". "No me lo esperaba", han comentado muchos usuarios de TikTok.