Fiestas de Santa Teresa de Ávila 2022: Programa, conciertos y más

Este viernes 30 de septiembre comienzan las Fiestas de Santa Teresa de Ávila, más conocidas como las Fiestas de La Santa, aunque oficialmente darán el pistoletazo de salida el 7 de octubre con un pasacalles previo al pregrón.

Juan Magán, Rosa López y Dj. Pulpo serán algunos de los artistas que canten durante estas celebraciones. Debajo de estas líneas te dejamos el programa al completo.

Un recorrido de un día para descubrir Ávila | Pixabay

Programa de las Fiestas de Santa Teresa de Ávila 2022

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

- 19:00 horas: Proyecto común organizado por asociaciones del Consejo Municipal de PCD 'Llévame contigo'. Concierto musical y otras sorpresas. Plaza de Santa Teresa.

SÁBADO 1 AL DOMINGO 23 DE OCTUBRE

Instalación del recinto ferial en la explanada trasera del Lienzo Norte.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

- De 10:00 a 20:00 horas: I Torneo de Tenis de Dobles 'FIESTAS DE SANTA TERESA'. Ciudad Deportiva Municipal.

- 18:00 horas: 'Encanto' – Tributo musical infantil. Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

- De 18:30 a 20:30 horas: Día del mayor. Baile en la plaza del Mercado Chico.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

De 09:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas: Concentración de vehículos renault 5 gt turbo. Explanada del Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

JUEVES 6 DE OCTUBRE

- DÍA DEL NIÑO: En el recinto ferial, reducción del 40% en el precio de todas las atracciones.

VIERNES 7 DE OCTUBRE

- 19:30 horas: PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS. Desde la plaza del Mercado Chico hasta la plaza de Santa Teresa.

- 19:30 horas: Presentación del libro 'Cincuenta años de mar y de luz y una canción de madrugada' de Antonio Hernández (ganador del premio nacional de las letras “teresa de ávila” 2020). Episcopio.

- 20:00 horas: Concentración peñas. Plaza de Santa Teresa, con la charanga 'El chupinazo'.

- 20:30 horas: Pasacalles peñas y gigantes y cabezudos. Desde la plaza de Santa Teresa hasta la plaza del Mercado Chico.

- 21:00 horas: APERTURA DE FIESTAS. Pregón de fiestas a cargo de Los Anderos de Santa Teresa de Jesús. CHUPINAZO y a continuación CONCIERTO JUAN MAGÁN Plaza del Mercado Chico.

- 21:30 horas: ESPECTÁCULO DE PIROTÉCNIA, con motivo de la Clausura del XXV Aniversario de la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Ladera del Lienzo Norte de la Muralla.

SÁBADO 8 Y DOMNGO 9 DE OCTUBRE

- De 11:00 a 18,00 horas: 160ª - 161ª EXPOSICIONES INTERNACIONALES FELINAS. Sala de exposiciones Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

- 11:00 horas: ÁVILA EN 2 PINCELADAS. Atrio de San Vicente. 8 a 11 años.

- 12:00 horas: ENCUENTRO DE BALONMANO. I Memorial "ANSELMO GONZÁLEZ DEL RÍO". C.U.M. Carlos Sastre.

- 18:30 a 21:30 horas: SUPER CHEF. Plaza Pedro Dávila. Inscripciones en el Espacio Joven Alberto Pindado.

- 17:30 horas: ESPECTÁCULO ECUESTRE "DUENDE ECUESTRE". Plaza de Toros de Ávila.

- 21:00 horas: CONCIERTO ROSA LÓPEZ. Plaza del Mercado Chico.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

- 11:00 horas: MILLA POPULAR PATRIMONIO MUNDIAL. Plaza de Santa Ana.

- 11:30 a 13:30 horas: SANTA TERESA DE COLORES. Plaza del Mercado Chico.

- 18:00 horas: FUNKY SUPERDISCO. Plaza del Mercado Chico.

LUNES 10 DE OCTUBRE

- 20:00 horas: RECITAL 'FLAMENCO A SANTA TERESA' A CARGO DEL CASCABEL DE ÁVILA. Auditorio Municipal de San Francisco. Entrada libre hasta completar el aforo.

MARTES 11 DE OCTUBRE

- 19:30 horas: PASACALLES DE LAS PEÑAS. Desde el Parque Hervencias Bajas con la charanga 'El Meneito' y desde la Plaza de las Vacas con la charanga 'Survivers'.

- 20:00 horas: Entrega de la XIX edición del premio nacional de las letras 'Teresa de Ávila'. Auditorio Municipal de San Francisco.

- 21:00 horas: DJ 'PULPO'. Plaza del Mercado Chico.

- 22,30 h.: DISCOTECA MÓVIL PEÑAS DE LA CIUDAD 'VENUS'. Plaza del Mercado Chico.

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE

- 09:00 horas: TORNEO 5X5 FÚTBOL. Instalación deportiva Joan Cruiff-Iker Casillas - Virgen de las Angustias (Avda. de la Inmaculada).

- 10:30 horas: XXVIII Torneo de ajedrez Santa Teresa "memorial Félix García Arés". Sede del Casino Abulense. C/ Gabriel y Galán, 2.

- 11:30 horas: DÍA DEL ABULENSE AUSENTE. Recepción en el Palacio de los Verdugo a los integrantes del Hogar de Ávila en Madrid, la Casa de Ávila en Valladolid, el Hogar de Ávila en Alcalá de Henares y la Asociación de Taxistas de Madrid.

- De 11:30 a 14:00 horas: MERCADILLO DE TRUEQUE INFANTIL 'EL TROCO'. Plaza del Mercado Chico.

- 12:30 horas: Concierto para celebrar el IV centenario de la canonización de Teresa de Jesús 'Mistilírica” a cargo de la Asociación Musical Terpsícore. Auditorio Municipal de San Francisco.

- 17:00 horas: Lectura del libro de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Convento de San José “Las Madres”.

- 19:00 horas: OFRENDA FLORAL. Con salida de la Plaza de la Catedral, ofrenda floral al monumento erigido a Santa Teresa, con la participación de la 'Banda de Música de Ávila' y la Coral 'Amicus Meus'.

JUEVES 13 Y VIERNES 14 DE OCTUBRE

JORNADAS DEMOSTRACIÓN OFICIOS ARTESANOS ANCESTRALES. Plaza del Mercado Chico. Jueves de 15:00 a 19:00 horas y Viernes de 09:00 a 13:00 horas.

JUEVES 13 DE OCTUBRE

- 18:00 horas: Concierto de música grupo ciudades Patrimonio de la Humanidad. Palacio de Superunda.

VIERNES 14 DE OCTUBRE

- 13:00 horas: MISA DE LA EXCMA. CORPORACIÓN. Basílica de los RR.PP. Carmelitas 'La Santa'.

- 17:00 horas: HOMENAJE AL MAESTRO ANDRÉS HERNANDO en su 60 aniversario de alternativa. Novillada y clase práctica de toreo por los alumnos de la escuela taurina de Salamanca. Plaza de toros de Ávila.

- 21:00 horas: ORQUESTA 'PANORAMA'. Explanada del Lienzo Norte.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

- 8:00 a 20:00 horas: WARHAMMER 40.000. Episcopio.

- 10:00 horas: TORNEO MAGIC THE GATHERING FORMATO MODERN. Club Ertai.

- 11:00 horas: SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA Y PROCESIÓN. S.A.I. Catedral.

- 17:30 horas: Novillada con picadores para el novillero abulense SERGIO RODRÍGUEZ EN SOLITARIO FRENTE A 4 NOVILLOS DE: JOSÉ CRUZ, LA GUADAMILLA, VALRUBIO Y MONTE LA ERMITA. Plaza de toros.

- 18:00 horas: PASACALLES INFANTIL “CON BEEEDEOVEJA”. Desde la Plaza de Santa Teresa a la Plaza del Mercado Chico

- 18:00 horas: APRENDE A JUGAR A…BLOOD BOWL Y WARCRY. Club Ertai. Organiza: Club Ertai

- 21:00 horas: FUEGOS ARTIFICIALES. Pista Hípica.

- 21:30 horas: ORQUESTA "PARIS DE NOIA". Explanada Lienzo Norte.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

- 10:00 horas: JORNADA DE TIRO CON ARCO SOBRE DIANAS 3D. Lienzo norte de la muralla.

- 11:00 horas: I CICLO MARCHA FAMILIAR STREAM BIKE.

- 12:00 horas: ZUMBA. Plaza de Santa Teresa.

- 12:00 horas: PARTIDO DE VETERANOS: Real Ávila – Rayo Vallecano. Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado.

- 13:00 horas: LECTURA DE MANIFIESTO Y ABRAZO A LA MURALLA. Desde el arco del Alcázar cadena humana a lo largo de la muralla.

- 17:30 horas: CONCURSO DE RECORTADORES PARA LOS MEJORES ESPECIALISTAS DEL CIRCUITO NACIONAL. Plaza de toros de Ávila.

- 17:30 horas: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE JUEGOS DE MESA. Club Ertai.

- 17:30 horas: STRAD, EL VIOLINISTA REBELDE 'ÍCARO'. Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

LUNES 17 DE OCTUBRE

- 17:00 a 19:00 horas: DÍA DE LOS MAYORES. Polideportivo Municipal de San Antonio, chocolate con churros y actuación del GRUPO 'DULZAINADA'.

JUEVES 20 DE OCTUBRE

- 19:00 horas: 7ª TEMPORADA SINFÓNICA - CONCIERTO DE LA JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA. Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE OCTUBRE

XXIX RALLYE 'CIUDAD DE ÁVILA'. C/ Castilla y León.

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

- 09:00 horas: XXVII TROFEO INFANTIL Y JUVENIL DE PESCA 'SANTA TERESA', Embalse de Fuentes Claras.

- 12:30 horas: BTT RUTA IMPERIAL. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - ÁVILA. Recorrido: C/ Chipre, C/ Bélgica, C/ Chequia, Avda. Unión Europea, AV 500, Ctra. Villacastín-Vigo, Pº Don Carmelo, Avda. de Madrid, Avda. de Portugal, Pza. de San Vicente y C/ San Segundo.

- 16:30 horas: V DUATLÓN POR EQUIPOS. Anexos Cubierta Multiusos

- 18:00 horas: MAGO XUXO: EN BUSCA DE LA PIEDRA FILOSOFAL. Centro de Congresos y Exposiciones “Lienzo Norte”.

- 20:00 horas: XX JORNADAS DE CANTO GREGORIANO 'CIUDAD DE ÁVILA': 'CORO SCHOLA CANTORUM PARADISI PORTAE'. Auditorio Municipal de San Francisco.

- 20:00 horas: CABARET, HOMENAJE 50 ANIVERSARIO. EL MUSICAL. Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

Día del Niño: En el recinto ferial, reducción del 40% en el precio de todas las atracciones.

- 10:00 horas: XIII EDICIÓN CROSS 'CIUDAD DE ÁVILA' MEMORIAL JOSÉ SORIANO. Parque de El Soto.

- 19,00 h.: 7ª TEMPORADA SINFÓNICA - CONCIERTO CAMERATA TMC – DANZAS, DESDE EL BARROCO A TARANTELLA. Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

- 20,00 h.: XX JORNADAS DE CANTO GREGORIANO 'CIUDAD DE ÁVILA': 'CORO SCHOLA ANTIQUA'. Auditorio Municipal de San Francisco.

DEL VIERNES 28 AL DOMINGO 30 OCTUBRE

FERIA DEL DISCO. Episcopio.

Viernes: 17:00 a 21:00 horas.

Sábado: 11:00 a 14:30 y 17:00 a 21:00 horas.

Domingo: 11:00 a 14:30 horas

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

- 19:00 horas: 7ª TEMPORADA SINFÓNICA – RAQUEL DEL VAL 'MÚSICA ESPAÑOLA POR LOS GRANDES COMPOSITORES'. Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

- 19:30 horas: DANCING QUEEN, TRIBUTO A MAMMA MÍA. Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte'.

- 20:00 horas: XX JORNADAS DE CANTO GREGORIANO 'CIUDAD DE ÁVILA': 'ADITEXADI'. Auditorio Municipal de San Francisco.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

- 20:00 horas: XX JORNADAS DE CANTO GREGORIANO 'CIUDAD DE ÁVILA': 'CORO GREGORIANO DE LA SANTA'. Auditorio Municipal de San Francisco.

