Feria del Libro de Madrid 2022: Todos los cambios que habrá en esta edición

Como ya adelantamos hace unas semanas, la Feria del Libro de Madrid 2022 comienza el próximo viernes 27 de mayo y tendrá lugar hasta el domingo 12 de junio. Sin embargo esta edición, cuyo eslogan es 'Hojea el mundo' y que tendrá lugar en el Parque del Retiro como cada año, tendrá muchos nuevos cambios que desde Viajestic queremos contarte.

Este año la responsable de la Feria del Libro es Eva Orúe, primera mujer que dirige la Feria del Libro de Madrid en sus 81 ediciones. Es periodista, escritora y gestora cultural y fue elegida entre las 16 personas que presentaron sus ideas el pasado mes de diciembre.

Además este año la Feria del Libro de Madrid será "la más grande del Siglo XXI" al contar con 378 casetas con más de 400 expositores. Sin embargo, tal y como ha contado Orué a el periódico El Confidencial habrá algunos cambios en cosas tradicionales de la feria que este año no van a estar.

"La megafonía de las firmas y los planos que se le daba a la gente para ver dónde estaban las casetas", decía durante la entrevista, asegurando además que serán sustituidos por cuatro pantallas, vinilos, códigos QR y jóvenes trabajadores vestidos de naranja que ayudarán e informarán a todo el mundo.

Además, otro de los cambios es que este año la Feria del Libro no contará con país invitado pero que no fue una decisión suya: "Cuando llevaba una semana, el país al que se había tentado y con el que las conversaciones estaban lanzadas dijo que no podía. Era muy tarde para convocar a otro país, por lo que pensamos hacer una feria diferente".

"Curiosamente después nos salió un grupo de países invitados, ya que tenemos un pabellón de la Comisión Europea", decía durante la entrevista.

