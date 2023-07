Una experta en viajes de TikTok cuenta cuál es la mejor ciudad de España que ha visitado y sus seguidores no están de acuerdo

Aunque presumir de nuestros viajes en redes sociales es algo que se lleva haciendo ya durante mucho tiempo, bien es cierto que últimamente se ha vuelto muy popular contar en TikTok lo que más nos ha gustado (o menos) de los destinos que acabamos de visitar.

Recientemente te contábamos que una tiktoker visitaba uno de los municipios más feos de España según la IA y desmentía que fuera así. Pues bien, ahora una experta en viajes ha visitado España y ha querido contar cuál es para ella la mejor ciudad de nuestro país, aunque no todos sus seguidores están de acuerdo.

Se trata de @shygirltravels una joven que viaja por todo el mundo y que cuenta sus experiencias en TikTok, además de hacer rankings con los mejores destinos. Recientemente elaboraba un listado con las mejores ciudades de España, poniendo en quinta posición a Barcelona, en cuarta posición a Valencia, en tercera posición Córdoba y en segunda posición Madrid.

El puesto número 1 del ranking de las mejores ciudades de España según la tiktoker es para Sevilla, donde destaca lugares como el Alcázar, donde dice que podría pasar horas, la Plaza de España o La Giralda, donde subraya que para subir a lo alto no hay escalones, sino rampas. Además, también se muestra de lo más contenta porque en España puedes hacerte un zumo de naranja en los supermercados.

Sin embargo, hay muchos seguidores de TikTok que no están de acuerdo con la joven. "Valencia antes que bcn ni d coña y Madrid antes que Córdoba es que no has ido a córdoba", dice una usuaria. "Quien no conoce a Dios (Granada) a cualquier Santo le reza", dice otro usuario. "Cómo puede estar Barcelona en la lista y no Granada?", siguen diciendo a favor de Granada. El vídeo ya ha acumulado casi 190.000 reproducciones.