Estos son los restaurantes finalistas a la Mejor Hamburguesa de España 2024

La IV Edición del Campeonato de España de Hamburguesas ha revelado a los 15 finalistas del concurso a la que será la Mejor Hamburguesa de España de 2024, un concurso elaborado por Best Burger Spain.

Estos restaurantes "lucharán" por hacerse con la corona en la Gran Final, que se celebrará el próximo 12 de marzo en A Coruña. En la Comunidad de Madrid, los restaurantes finalistas son Arde Social Cooking (Las Rozas), con su hamburguesa La Arde, una doble smash burger de 180 gramos de carne de res, bacon crunchy, cheddar, cebolla picada, lechuga, salsa Arde Original y pan brioche de patata; y el restaurante Gobu Burger con Ajo Negro, elaborada con cheddar vintage, bacon, champiñón Portobello y mahonesa con kétchup de ajo negro.

En la Comunidad Valenciana están los restaurantes El Poble Gastroburger, Soul Coffee Beer y Temple Smash Burger; en Andalucía encontramos Djanco Burger y Golden Grill Wild Wild Burger; en Cataluña está el restaurante Festín; en Galicia participa Argentinos Burger; en Canarias está Mostazza; en el País Vasco está Some Like It Hot by Eatyjet; en Navarra está Soto del Prior; en Asturias está TC28 Beber y Comer; en Cantabria está The Duke's y Murcia particpa con Tokio Burgers.

Restaurantes finalistas

- Arde Social Cooking - Las Rozas de Madrid (Com. Madrid)

- Argentinos Burger - A Estrada (Galicia)

- Djanco Burger - Sevilla (Andalucia)

- El Poble Gastroburger - Canals (Com. Valenciana)

- Festin - Barcelona (Cataluña)

- Gobu Burger - Madrid (Com. Madrid)

- Golden Grill Wild Wild Burger - Puerto Real (Andalucia)

- Mostazza - Santa Úrsula (Canarias)

- Some Like It Hot by Eatyjet - Vitoria-Gasteiz (País Vasco)

- Soto del Prior - Pamplona (Com.Foral de Navarra)

- Soul Coffee Beer - Paiporta (Com. Valenciana)

- TC28 Beber y Comer - Mieres (Principado de Asturias)

- Temple Smash Burger - Castellón de la Plana (Com. Valenciana)

- The Duke’s - Maliaño (Cantabria)

- Tokio Burgers - Bullas (Región de Murcia)