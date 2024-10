Estos son los 3 mejores bares del mundo 2024 y uno está en España

Este martes 22 de octubre ha tenido lugar la gala The World's 50 Best Bars 2024, que se ha celebrado por primera vez en Madrid en el Pabellón Multiusos Madrid Arena. En esta cita se han reunido los mejores cocteleros del mundo y ya sabemos cuáles son los bares ganadores de este año.

En primer lugar está la mexicana Handshake Speakeasy, ubicada en el barrio de Colonia Juárez en Ciudad de México, y que ha sido elegida como la mejor coctelería del mundo 2024.

Handshake Speakeasy se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de la capital, ya que se encuentra escondido tras una puerta secreta en una habitación tenuemente iluminada. La coctelería está abastecida con una impresionante variedad de licores añejos y los interiores del bar evocan magistralmente la época pasada del bar clandestino de Hollywood.

Es la primera vez que una coctelería mexicana se hace con este galardón y este año releva en el ranking a la española Sips (Barcelona), que el año pasado fue elegida la mejor del mundo. Este 2024, Sips repite como la mejor de Europa y se sitúa en tercera posición en la lista. Por su parte, Bar Leone, en Hong Kong, es elegido el segundo mejor bar del mundo.

De esta forma, entre las 25 mejores coctelerías del mundo se mantienen además de Sips, la también barcelonesa Paradiso, que baja seis plazas, hasta situarse en el número 10 después de haber sido en 2022 la mejor del mundo, mientras que la madrileña Salmon Guru, liderada por Diego Cabrera, se sitúa en el 23, cediendo siete posiciones respecto a 2023.

Barcelona, con dos locales en el top 10 de la lista, se mantiene como la ciudad con la mejor coctelería de España, mientras que Londres retiene su corona como la capital de los cócteles de Europa con cuatro coctelerías.

Nueva York lidera en América con espacios, mientras que la argentina Tres Monos (Buenos Aires) se convierte en el nuevo The Best Bar in South America y por primera vez en cinco años, hay un nuevo The Best Bar in Australasia con Caretaker's Cottage de Melbourne.

Ranking de los 50 mejores bares del mundo 2024

1. Handshake Speakeasy, Ciudad de México

2. Bar Leone, Hong Kong

3. Sips, Barcelona

4. TayÄ"r + Elementary, Londres

5. Jigger & Pony ,Singapur

6. Line, Atenas

7. Tres Monos, Buenos Aires

8. Alquímico, Cartagena

9. Zest, Seúl

10. Paradiso, Barcelona

11. Himkok, Oslo

12. BKK Social Club, Bangkok

13. Connaught Bar, Londres

14. Double Chicken Please, Nueva York

15. Overstory, Nueva York

16. Lady Bee, Lima

17. Baba au Rum, Atenas

18. Coa, Hong Kong

19. The Cambridge Public House, París

20. TlecÄ_n, Ciudad de México

21. Caretaker's Cottage, Melbourne

22. CoChinChina, Buenos Aires

23. Salmon Guru, Madrid

24. Martiny's, Nueva York

25. Bar Benfiddich, Tokio

26. Maybe Sammy, Sídney

27. Superbueno, Nueva York

28. Nutmeg & Clove, Singapur

29. Satan's Whiskers, Londres

30. Panda & Sons, Edimburgo

31. Tan Tan, São Paulo

32. Licorería Limantour, Ciudad de México

33. Drink Kong, Roma

34. Jewel of the South, Nuevo Orleans

35. Byrdi, Melbourne

36. Locale Firenze, Florencia

37. Scarfes Bar, Londres

38. Moebius Milano, Milano

39. Bar Nouveau, París

40. Mimi Kakushi, Dubai

41. Bar Us, Bangkok

42. Virtù, Tokio

43. Atlas, Singapur

44. La Sala de Laura, Bogotá

45. Röda Huset, Estocolmo

46. Florería Atlántico, Buenos Aires

47. Analogue Initiative,Singapur

48. El Gallo Altanero, Guadalajara

49. Danico, París

50. 1930, Milano