Estas son todas las estaciones que tiene el Metro de Madrid

Si eres de Madrid y has estado fuera de la ciudad durante un tiempo largo, sabrás que una de las cosas que más diferencia la ciudad respecto a otras es el Metro. Cuando a uno le pilla la hora punta, lo primero que le sale es criticarlo, pero no hay madrileño que no se sienta mínimamente orgulloso de vivir en una ciudad con uno de los mejores suburbanos del mundo.

Al año lo utilizan más de 500 millones de viajeros y su red se extiende a lo largo de 295 kilómetros, pero, ¿cuántas estaciones tiene el metro de Madrid? La pregunta era mucho más fácil de contestar hace más de cien años, cuando se inauguró en 1919 la primera estación. Hoy en día, hay que hacer más cálculos.

Actualmente, la red de Metro está en continua expansión y ahora mismo se está trabajando en alargar algunas de las líneas ya existentes, aunque todavía habrá que esperar para verlas terminadas. Aún así, podemos confirmar que, de acuerdo con los últimos datos, el metro de Madrid cuenta con nada menos que 302 estaciones.

Colocándose así entre los grandes suburbanos del mundo: es la quinta red del mundo en número de estaciones, por detrás de los Metros de Londres, Nueva York, Shanghái y París y la octava red en extensión por detrás de los metros de Nueva York, Londres, Pekín, Guangzhou, Seúl, Shanghái y Moscú.

El 24 de junio comenzaron las obras de modernización de la vía de la línea 1 de Metro, en el tramo que une las paradas de Sol y Valdecarros. Es decir, la mitad sur de dicha línea. Según se comunicó en su momento, la reapertura del servicio está prevista para el mes de octubre, de modo que no habrá que esperar mucho más.

Otra línea cuya circulación se encuentra parcialmente interrumpida es la línea 9, concretamente entre Príncipe de Vergara y Colombia. Es así desde principios de agosto, y el fin de las obras está previsto para la primera quincena de septiembre de este año.

En cuanto a las nuevas estaciones, todo se concentra en la línea 11. Actualmente solo cuenta con siete estaciones, un trayecto que va desde Plaza Elíptica hasta La Fortuna, pero contará con 21 estaciones más, de las cuales no todas será nuevas. Las únicas paradas construidas de cero serán dos: la de Comillas (en Carabanchel) y la de Madrid Río.