Estas son las hamburguesas de Madrid que optan a ser la mejor de España

Más información Estas son las mejores hamburguesas de Estados Unidos

La hamburguesa se ha convertido en uno de los platos más demandados no solo en la capital, si no también en todas partes de nuestro país y alrededor del mundo. Ya no es solo vista como una comida para llevar, si no son muchas las personas que eligen a conciencia la hamburguesa que degustará su paladar.

Por segundo año, se celebra del 1 al 28 de febrero el Campeonato de España de hamburguesas, que elegirá la mejor de los 240 restaurantes españoles que participan en todo el país. Esta competición será juzgada por un jurado popular, en el que podrás participar, que valorará en líneas generales la calidad del pan, carne y queso y el sabor de la propuesta en su conjunto. Después de los comensales, un jurado profesional elegirá la mejor de los 240 establecimientos españoles.

Entre estos 240 restaurantes distribuidos por todo el mundo, hay un total de 47 que se encuentran en la Comunidad de Madrid y aquí te hemos recopilado las 5 primeras que se encuentran en esta lista:

1. Restaurante Bastardi

Se encuentra en la calle Caracas 1 y presenta la hamburguesa 'Nobile', cuesta 12,90 euros y está hecha de carne de ternera sazonada con el propio estilo característico del restaurante, queso scamorza, champiñones, speck, lascas de parmesano y salsa de trufa.

2. Restaurante Burmet

Se encuentra en la Calle Luis Vives, 9 y presenta la hamburguesa 'Spicy Caramel'. Tiene un valor de 12,50 euros y está hecha de carne madurada por un mínimo de 45 días procedente de un blend de lomos de vaca simmental y frisona, jalapeños caramelizados a brasa lenta, queso brie y salsa mayo-bacon.

3. Restaurante Briochef

Está situado en el Paseo de La Florida, 21 y presensta la hamburguesa 'Picanto', cuesta 15,90 euros y está preparada con 3 medallones de ternera al estilo smash, una gran combinación de queso cheddar y Gouda, bacon super crunchy, mermelada de bacon y salsa ligeramente picante de la casa.

4. Restaurante Steak Burger

Esta cadena es muy conocida y puedes encontrarla en muchas de sus calles de Madrid, como es el caso de Gran Vía o Atocha. Presentan varias hamburguesas, entre ellas 'la Original', la 'Benedictina' y la 'Katrina', y tienen un valor medio de 13 euros.

5. Restaurante 'Convexo'

Se encuentra en la Calle de Hilarión Eslava, 42 y presenta la hamburguesa que lleva su nombre. Tiene un valor de 9,95 euros y está elaborada con pan brioche. Está preparada con mojo rojo, champiñones a la plancha, tomate fresco, cebolla morada cruda, medallón de ternera picada con sal, pimienta y jengibre, y queso cheddar fundido.

...

Seguro que te interesa...

Adiós a la ballena de cristal de la Puerta del Sol: El Ayuntamiento la retirará este año