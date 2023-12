Estas son algunas de las tradiciones navideñas más curiosas de Europa

Algunas de las tradiciones navideñas se repiten en todo el continente, como es el caso del árbol de navidad, las comidas familiares, los regalos, los fuegos artificiales en fin de año… pero muchas otras costumbres son únicas de cada país. Es por eso que Waynabox, la empresa pionera en ofrecer viajes sorpresa, ha seleccionado las más curiosas de Europa para que los viajeros que decidan hacer una escapada sorpresa por Navidad o Fin de Año sepan cómo se celebran estas fiestas en otras regiones:

1. El bueno de San Nicolás y el Padre Látigo (Francia)

En la zona del noreste de Francia, así como en algunos países del centro de Europa, los niños esperan con ilusión la llegada de San Nicolás el 5 de diciembre, que trae dulces y pequeños regalos a los que se han portado bien, y que hasta hace poco era incluso más popular que el mismísimo Papá Noel. Eso sí, tiene una contrapartida… y es que viene acompañado de su antagonista, el Père Fouettard (Padre Látigo), que se encarga de castigar a los niños más desobedientes.

2. El terror de Krampus (Países Bajos, Austria, Alemania y Bélgica)

¿Crees que un desfile terrorífico parecido a los de Halloween puede avisar de la llegada de la Navidad? Pues Waynabox ha constatado que, en algunos países, efectivamente así es. Se trata de una especie de cabalgata dedicada a Krampus, un horrible monstruo medio demonio y medio cabra que el 5 de diciembre visita a los niños más traviesos para castigarlos o incluso raptarlos y que se hace como fiesta previa a la Navidad y a la llegada de San Nicolás.

3. ¿Telarañas por Halloween o por Navidad? (Ucrania)

Aunque pueda parecernos extraño, Waynabox afirma que en Ucrania es tradición decorar el árbol de Navidad con telarañas y, de hecho, se cree que trae buena suerte y prosperidad y que es símbolo de gratitud. El origen de la costumbre lo encontramos en una vieja leyenda, según la cual hace mucho tiempo un grupo de arañas decidió decorar el árbol de Navidad de una familia muy pobre que no tenía con qué ornamentarlo.

4. Adiós a las escobas (Noruega)

¿Sabías que en este país nórdico se esconden las escobas dentro de los armarios en Nochebuena? El motivo proviene de una antigua superstición que afirmaba que la noche del 24 de diciembre las brujas y los espíritus se despertaban para salir a merodear y que si encontraban una escoba la robarían y la utilizarían para sobrevolar la ciudad y hacer el mal.

5. Lanzar un zapato (República Checa)

En Nochebuena, las chicas checas que están solteras tienen por costumbre ponerse de espaldas a la puerta de su casa y lanzar un zapato por encima de su espalda para saber si se casarán el año siguiente. Si el zapato cae con la punta apuntando hacia la puerta, la respuesta es afirmativa, ¡y significa que el amor llegará pronto! Y, si no, tocará esperar al año siguiente.

6. ¡Adiós muebles viejos! (Nápoles, Italia)

Y hablando de lanzar… En esta ciudad italiana antiguamente se aprovechaba la noche del 31 de diciembre para lanzar por la ventana muebles antiguos, para simbolizar un nuevo comienzo y deshacerse de todo lo malo. Hoy en día la tradición se mantiene de forma simbólica y en Nochevieja se lanzan pequeños objetos por la ventana para atraer la buena suerte, pero sin poner en peligro a nadie.

7. Romper platos como signo de fortuna (Dinamarca)

No te extrañes si la noche del 31 de diciembre durante tu viaje sorpresa Waynabox escuchas mucho ruido de platos rotos. No, no es una pelea, sino que en Dinamarca se cree que trae buena suerte romper piezas de la vajilla en la puerta de los familiares y de los amigos para celebrar el cambio de año. De hecho, es una muestra de cariño, ya que se dice que quien tenga más platos rotos enfrente de la puerta, mejor año tendrá.

8. Adivinar el futuro con plomo (Alemania)

El 1 de enero es costumbre fundir plomo con una cuchara encima de una vela y verterlo después en un vaso de agua para intentar predecir el futuro. En Alemania creen que, dependiendo de la forma que tome este metal al entrar en contacto con el agua, podrán saber qué les deparará el nuevo año. En Finlandia también realizan algo parecido fundiendo una pequeña herradura.

9. Un pan dulce con sorpresa incorporada (Chipre y Grecia)

Similar a lo que hacemos los españoles el día de Reyes, en Chipre y Grecia es tradición esconder una moneda dentro de un pan dulce muy típico, llamado vasilopita, que se sirve como postre en Año Nuevo, el 1 de enero. Se dice que a quien le toque la moneda, ¡tendrá muy buena suerte durante todo el año!

10. Caga Tió (España)

Y, por último, Waynabox añade una costumbre muy curiosa que se celebra justamente en Cataluña el 24 de diciembre por la tarde y es que aquí también tenemos tradiciones muy peculiares a ojos de los demás países. En el Caga Tió, los niños pequeños cantan una canción para conseguir que el tronco que han alimentado durante días, como si fuese su mascota, les dé chucherías, chocolates y pequeños regalos.