Una estadounidense usa el Metro de Madrid y recuerda a los españoles por qué somos tan afortunados: "Afecta mucho a tu vida social"

El Metro de Madrid es uno de los transporte públicos más utilizados y más importantes de la capital y la tiktoker @raquelannee ha explicado en un vídeo lo afortunados que somos de tenerlo: "Los españoles y los europeos dan por hecho esta cosa que no tenemos en los EEUU".

La joven, que es de un pueblo de Texas (Estados Unidos), ha querido contar los beneficios que tiene el Metro de Madrid respecto a donde viene ella que "no hay opciones de transporte público". Es muy cómodo, más barato y más seguro que en su país: "Creo que la gente no se da cuenta de lo muchísimo que afecta a tu vida social"

"Para ir a tomar algo tendría que coger un Uber (que cuesta 100 euros) desde mi ciudad a la ciudad más cercana en la que tomar algo porque, otra cosa, en mi pueblo los bares son ilegales. Cosas del sur. Tampoco se puede comprar alcohol en el mercado. No se puede comprar alcohol los domingos...", explica en el vídeo.

"Todas estas cosas suman y dices me quedo en casa viendo Netflix", dice en el vídeo. "Ahora me voy a tomar algo con las amigas y no me preocupo. He pagado menos de 1,5 por la entrada y luego voy a volver en transporte público. Viva el transporte público", sentencia.

"Mi vida social ha mejorado MUCHO desde que vivo en España. y veo lo mismo en todas las ciudades europeas.. gente joven por la calle disfrutando con sus amigos cada día de la semana. me encanta", se puede leer en el texto que acompaña al vídeo.