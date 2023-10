La estación de Metro de Nueva York deja a todos impactados con su demacrado estado: "No les explico el olor"

Uno de los transportes más utilizados del mundo es, sin duda, el metro y algunas ciudades que podemos tomar de ejemplo son el Metro de Madrid, el de Londres o el de Nueva York, ya que son algunos de los más frecuentados del mundo.

Sin embargo, el estado en el que se encuentran algunas estaciones del Metro de Nueva York ha dejado a todos impactados en TikTok. La usuaria @fonoaudiolocaenig ha compartido un vídeo de cómo está una de las paradas de la estación del barrio financiero de la ciudad estadounidense y lo cierto es que su estado demacrado (y casi de abandono) ha dejado a todos alucinados.

"Esta estación está en el barrio financiero, es decir, no es un sector malo. Obviamente no todas las estaciones son iguales", dice en el vídeo la usuaria, mientras enseña todo lo que se puede ver. Desperfectos de la estación, ratas, objetos tirados, tubos de metal rotos por el andén... etc, da la sensación de descuido y suciedad.

La joven ha comentado en el vídeo de TikTok que la estación parece "tenebrosa" y, además, en el texto que acompaña al clip ha puesto "no les explico el olor". El vídeo lleva ya más de 7,4 millones de reproducciones y muchos comentarios, entre los que aseguran que esto puede deberse a su antigüedad "el metro de Nueva York tiene 120 años, pero para un país desarrollado como USA uno espera que por lo menos lo limpien".

Sin embargo, aunque muchos piensan que el Metro de Nueva York es el más antiguo del mundo, lo cierto es que este título lo tiene el "underground" de Londres, siendo así el sistema de transporte subterráneo más antiguo del mundo con 270 estaciones y 402 km de líneas activas. Su inauguración tuvo lugar el 10 de enero de 1863, con unas locomotoras alimentadas todavía por vapor.