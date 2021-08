Descubre el mito de las 365 iglesias de Cholula, en México

No es ningún secreto que Cholula, ubicado en el estado mexicano de Puebla, es uno de los destinos religiosos más visitados en América. Destaca no solamente por sus tradiciones, sino también por sus costumbres y valores. ¡Y no solo eso! Sino también por la espectacular belleza que tienen sus iglesias. Muchos son los que dicen que Cholula cuenta con un templo que visitar en cada día del año. Esta versión no es producto de la casualidad, sino que se remonta al momento en el que Hernán Cortés llegó a esta región. Es entonces cuando informó al emperador Carlos V que había llegado a un lugar con muchas ermitas y que, contándolas, había una para cada día del año.

Evidentemente, no hay tantos templos como se dice, aunque sí hay muchísimos y en todos ellos se vive la fe de una manera muy especial y mágica. Debemos tener en cuenta que la región de Cholula cuenta con varios municipios: San Pedro, San Andrés, Santa Isabel, Coronango, Cuautlancingo y, por supuesto, Ocoyucan. Todas ellas están cohesionadas por la fe, los valores y las tradiciones. Encontrarás, a su vez, un ambiente de lo más alegre y acogedor.

Cholula, México | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Refugio Gallegos, cronista de San Andrés Cholula, ha confirmado que muchas de las tradiciones son verdaderamente antiquísimas: “En el caso de San Andrés, hay un documento de 1591 en el que se reseña una fiesta patronal llevada a cabo en el patio del convento”. Además, añadió: “En ella se suscitó un conflicto debido a que los habitantes de varios lados querían danzar como era su costumbre, por lo que tuvieron que intervenir las autoridades”.

Precisamente por este motivo, se estableció una fiscalía por la cual los ocho barrios de Cholula esperan al año que le corresponda para celebrar su fiesta patronal. No solamente hay que tener en cuenta estos eventos, sino también los templos. Algunos a destacar son el de Santa María Tonanzintla de San Andrés, el de San Francisco Acatepec, la Capilla Real de San Pedro y, cómo no, el templo de San Bernardino Tlaxcalancingo. Lo que es un hecho es que es una zona de México absolutamente preciosa, con mucha historia ¡y muchas curiosidades!