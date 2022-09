Dabiz Muñoz vuelve a ganar el premio al 'Mejor cocinero del mundo' en The Best Chef Awards 2022

El chef madrileño Dabiz Muñoz ha ganado el premio al 'Mejor cocinero del mundo' por segundo año consecutivo en The Best Chef Awards. La sexta edición de estos premios han reunido a chef, restauradores, críticos y otros apasionados de la cocina de todo el mundo en una gala celebrada el pasado 20 de septiembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid presentada por Carlos Latre.

Este logro, que ya consiguió en la edición de 2021, vuelve a reconocer el trabajo como chef del cocinero madrileño gracias a DiverXO, su prestigioso restaurante de tres estrellas Michelín. Además de haber sido nombrado como el mejor cocinero del mundo, también ha recibido otros dos galardones: 'Mejor restaurante de Madrid' y 'Mejor chef', éste último votado por profesionales.

Dabiz Muñoz | gtres

Presencia de otros cocineros españoles en The Best Chef Awards

Además de Dabiz Muñoz, ha habido más cocineros españoles entre el ranking, como Joan Roca, posicionado en el 'Top 3'. En total, la presencia de cocineros españoles se ha hecho notar con 18 cocineros entre los 100 candidatos. Entre ellos también se encontraban Dani García y los hermanos Javier y Sergio Torres. Por su parte, el español Andoni Luis Aduriz, ha sido reconocido como 'The Best Chef Science'.

Con nuestros cocineros, España, seguida de Italia y Francia, se ha alzado como el país con el mayor número de chefs nuevos.

Otras categorías de premios

En estos premios se reconocen una gran variedad de categorías. Por ejemplo, los mejores chefs artísticos, reciben el galardón 'The Best Chef Food Art'. En este caso, el premio se lo ha llevado la japonesa Natsuko Shoji.

Jessica Rosval, una joven canadiense-italiana, ha recibido al premio a 'The Best Chef Rising Star', que suele estar destinado a los chef más jóvenes en su oficio. Y siguiendo la línea a jóvenes promesas, 'The Best Pizza Award', donde se reconoce al mejor pizzero del mundo. En este caso, el premio lo ha recibido Franco Pepe.

Seguro que te interesa...

El nuevo restaurante de Dabiz Muñoz estará en un bosque a las afueras de Madrid