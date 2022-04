Curiosidades sobre Sitges que quizá desconocías

Sitges es una localidad de la costa de Catalunya, concretamente de la de Barcelona, y que aparece en muchas listas de los pueblos más bonitos de la comunidad. No es de extrañar, puesto que no solamente cuenta con playas amplias y un largo paseo marítimo, sino que tiene una iglesia que se alza sobre el mar y un casco antiguo muy coqueto, de calles estrechas y casitas blancas. Pero en estas líneas no vamos a hablar de la belleza de Sitges, aunque la tenga, sino que vamos a hablar de algunos datos curiosos sobre este municipio que si no los conocías ya, seguramente te sorprendan.

Por ejemplo, ¿sabías que fue en Sitges donde nació la palabra 'chiringuito' tal y como la conocemos? En la playa de la Ribera de Sitges encontramos un chiringuito que se llama Chiringuito y que presume de ser el primero de España. Bien, esto no es casualidad. Resulta que en Cuba usaban esta palabra para referirse a los pequeños descansos que en el trabajo realizaban para descansar. En el año 1943, el periodista González Ruano se sentaba en este local a escribir y como le recordaba a sus viajes a Cuba, decidió bautizarlo como Chiringuito. Así pues, desde entonces este local presume de ser el primero de España; al menos, el primero en llamarse así. Y es que este tipo de puestos ya existían de antes, pero tenían otro nombre.

Por otro lado, Sitges es famoso por su festival de cine. Pues debes saber que el Festival Internacional de Cine que se celebra en esta localidad es el primer festival de cine fantástico del mundo. Sin dejar el cine de lado tenemos que pasar a hablar de la relación que tienen Sitges y Donosti. Resulta que otro de los festivales de cine más conocidos de nuestro país es el de San Sebastián y tener eso en común es la razón por lo que la ciudad vasca regaló a la catalana una réplica de la barandilla del paseo de La Concha. Actualmente la puedes ver en el paseo marítimo de Sitges.

Por otro lado, ¿sabías que uno de los rallies más antiguos de España se celebra en Sitges? Pues así es. Participan coches de época, pero no compiten entre ellos sino que recorren las calles de la localidad a modo de exhibición. Se celebra desde 1959. Y eso no es todo, sino que todavía nos queda algún que otro dato curioso sobre Sitges que contarte. Por ejemplo, que el Primer Gran Premio Internacional de España se celebró en el Autódromo del Terramar. O que este municipio catalán entró en el libro Guiness de los Récords en el año 1986 por tener la mesa más larga del mundo: 2400 metros en los que había sitio para 6.300 comensales.

