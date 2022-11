El conocido edificio de la calle Gran Vía de Madrid que albergó los primeros almacenes de España

Gran Vía no solo es una de las calles más transitadas de Europa, sino que también alberga diversos secretos que muchos no han salido a la luz.

Uno de esos secretos, ha sido el que os contamos hace poco sobre un edificio abandonado que sería próximamente el lugar donde abrirían un hotel. Sin embargo, es momento de contarte un hecho de lo más curioso y que muy poca gente sabe.

Y es que resulta que, ubicado en plena Gran Vía, se encuentra un edificio de lo más conocido. Actualmente es uno de los más visitados de la conocida calle, por no decir el que más. Este lugar alberga la tienda de Primark, conocida en el mundo entero y que contiene todo tipo de productos: Desde hogar hasta prendas de ropa e incluso merchandising. Pero, ¿y si te dijéramos que este lugar esconde un secreto?

Resultad de lo más curioso contar que lo que se conoce actualmente como Primark de Gran Vía, hace casi un siglo fueron los primeros grandes almacenes de España. Según cuenta Telemadrid, en el verano de 1933, se abrieron las puertas de estos grandes almacenes llamados Almacenes Madrid-París, que resultaron ser toda una joya arquitectónica. Tanto, que se ha decidido conservar casi intactos a pesar de la nueva apertura. Y es que no hay que dudar que Madrid contiene una serie de edificios emblemáticos que, a pesar de su evolución histórica, no se pueden perder.

En la época, Madrid ya consumía moda y por eso se puso en marcha este tipo de lugares. Esto suponía para esos años toda una revolución, ya que podías encontrar artículos de diferentes tipos en un mismo comercio. Es decir, no tenías que pasear toda la calle para encontrar dos diferentes cosas sino que, a pesar de permanecer en un mismo lugar, podías encontrar esas dos cosas. Esto nos parece del todo normal, pero no para los lugareños de la época.

Algo que no ha cambiado a pensar, según informa Lydia López Trabado, historiador y directora de la colección López Trabado a Telemadrid, es la forma en que las secciones se han distribuido: "Es muy interesante porque como ellos distribuían las secciones y las plantas no ha variado: En el sótano se podía encontrar pastelería y confitería junto con algo de alimentación, en la primera planta había perfumería, bolsos, joyería, todo lo que da dinero porque a lo mejor no te puedes comprar un traje de noche pero sí una cartera, y a medida que vamos subiendo las plantas vamos a encontrando los artículos más exclusivos".

