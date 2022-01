El concierto tributo a Taylor Swift a la luz de las velas que arrasa en redes y está en Madrid

Más información Las mejores cuentas de Instagram para no perderse ni un solo concierto

Desde que el pasado mes de noviembre Taylor Swift publicara su segundo álbum regrabado Red (Taylor's Version), la cantante ha recibido muchos elogios de críticos musicales. Sin embargo, los conciertos de Taylor Swift no están al alcance de todos, ya que la gran mayoría de ellos se hacen en Estados Unidos. En este álbum, la cantante cuenta con canciones como 'Everything Has Changed', 'Nothing New', 'We Are Never Ever Getting Back Together' y con colaboraciones con Phoebe Bridgers, Chris Stapleton y Ed Sheeran.

Sin embargo, en Madrid se celebra una nueva edición de Candlelight, en esta ocasión como homenaje a una de las grandes artistas de la industria de la música. El cuarteto de cuerda que se encarga del tributo interpreta algunos de sus temas más míticos de todos los tiempos y a la luz de las velas. Las entradas van desde los 15 hasta los 35 euros y puedes ir de viernes a domingo entre las 19:00 y las 21:00 horas. La duración es de 65 minutos aproximadamente y se celebra en TRYP Madrid Atocha (Calle de Atocha, 83), en el Hotel Madrid Atocha Affiliated by Meliá.

Canciones de Taylor Swift que suenan en el homenaje

Shake it Off

You Belong With Me

All Too Well

We Are Never Ever Getting Back Together

Blank Space

Cardigan

Lover

Wildest Dream

Love Story

the 1

Invisible String

Enchanted

I Knew You Were Trouble

...

