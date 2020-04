La Blogotheque

Esta cuenta francesa de Instagram tiene su origen en el canal de YouTube homónimo, famoso por sus “Take Away Show” por las calles de París. Debido a la situación actual los conciertos pasan a ser en las casas de los artistas y se retransmiten por Instagram Live. Esta versión online ha sido bautizada como “Stay Away Show”, de la que han formado parte artistas como Kevin Morby, Andre Birds, Adam Green o Whitney. Cada día a las 19h podemos disfrutar de los mejores artistas alternativos del panorama internacional.

Laid Bare

LAID BARE es una comunicad musical asentada en Londres y centrada en diferentes estilos musicales entre los que encontramos R&B, soul, electrónica, new beat… En esta cuenta no tendremos que estar pendientes de los directos, pues los conciertos los suben a IGTV, son de corta duración y lo bueno es que podemos verlos tantas veces como queramos. Es una buena oportunidad de descubrir nuevos artistas.

AperoHit

Es un pequeño festival que se celebra en Bruselas, pero desde que el confinamiento se extendió por el globo terráqueo han creado esta “Quarantine Edition” (edición de cuarentena). Hasta el 2 de mayo podremos disfrutar cada día de conciertos en directo, workshops, pinchadas de dj y hasta alguna que otra charla de productores musicales. Los conciertos son cada día a las 19:30 en su página de Facebook. Si te gusta la cultura urbana, el soul, hip hop, electrónica… Te lo vas a pasar genial con esta programación.

Vida at Home

Vida Festival es un festival físico que se celebra en la provincial de Barcelona cada verano. No obstante, dada la incertidumbre que predomina han subido vídeos de las actuaciones de los artistas que conforman el cartel de esta edición 2020. Así, en su canal de IGTV podemos ver cuando queramos el concierto de los artistas que más nos gusten como The New Raemon, Núria Graham, Sam Berrdige, Ferran Palau, o Enric Montefusco, entre muchos otros.

The Tallest Man on Earth

Esta no es la cuenta de ningún festival, sino la de cantautor sueco The Tallest Mano n Earth. Utiliza su cuenta de Instagram de avisar a todos sus seguidores de sus próximos conciertos online. A diferencia de la mayoría de iniciativas, él retransmite sus conciertos por YouTube. Suelen durar cerca de hora y media, y se quedan guardados, así que podemos volver a verlos o reproducir la canción que más nos guste tanto como queramos. Cada viernes, a las 9 de la noche, es amable cantante nos espera guitarra en mano. Además, interactúa mucho con su público.

