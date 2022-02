Carnavales 2022: Cuándo son y dónde es festivo en España

Los Carnavales son, sin duda, una de las fechas marcadas en el calendario por muchos de los españoles. Unas fiestas divertidas que nos permiten dar rienda suelta a nuestra imaginación y sacar a nuestro niño interior. Después de los carnavales, llega la Cuaresma, empezando así los 40 días de penitencia desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo.

Sin embargo, las fechas de los carnavales varían cada año y no siempre caen en los mismos días, dependiendo claro de cuando es la Semana Santa ya que, como hemos dicho, se celebran 40 días antes del Jueves Santo. La Septuagésima, (de tres semanas que precede a la Cuaresma y que marca el inicio del Carnaval), comenzó el pasado domingo 13 de febrero, por lo tanto el Martes de Carnaval, último día antes del Miércoles de Ceniza, será el próximo 2 de marzo.

¿Cuándo son los carnavales 2022?

- Viernes de Carnaval: 25 de febrero

- Sábado de Carnaval: 26 de febrero

- Domingo de Carnaval: 27 de febrero

- Lunes de Carnaval: 28 de febrero

- Martes de Carnaval (Entierro de la Sardina): 1 de marzo

- Miércoles de Ceniza: 2 de marzo

¿Dónde es festivo en los Carnavales 2022?

Como el carnaval, como ya hemos dicho, no tiene fecha fija en el calendario, no en todas las Comunidades Autónomas es festivo. No obstante, para Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Galicia sí es festivo.

- Cádiz: Ha trasladado oficialmente las celebraciones debido al COVID, por lo que tendrán lugar del 2 al 12 de junio. Sin embargo, el 28 de febrero seguirá siendo festivo por coincidir con el Día de Andalucía y el lunes 1 de marzo también, puesto que es el día al que pasaba la festividad del lunes de Carnaval.

- Santa Cruz de Tenerife: Los actos comenzaron el 24 de enero y llegan hasta el 1 de marzo (que es festivo).

- Las Palmas de Gran Canaria: El programa oficial arrancó el pasado 11 de febrero y se alargará hasta el 6 de marzo. El 1 de marzo, al igual que en Tenerife, es festivo por el martes de carnaval.

- Galicia: Ocho carnavales gallegos cuentan con la calificación oficial de Fiesta de Interés Turístico y más de 175 municipios de Galicia declaran el Lunes o Martes de Carnaval o el Miércoles de Ceniza. Muy conocido es el Entroido, una de sus fiestas populares más conocidas. El 1 de marzo, Martes de Carnaval, es festivo. En cuanto al calendario escolar, muchos alumnos no tendrán clase el viernes 25 de febrero, el lunes 28 y algunos, incluso, el 1 de marzo, Martes de Carnaval (fechas que coinciden con la Semana Blanca).

...

Seguro que te interesa...

¿Cuál es la fiesta popular más conocida de cada provincia de España?