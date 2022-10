Auroville: La ciudad de la India que no tiene ni religión ni políticos

En el mundo encontramos lugares de lo más curiosos y, sin duda, increíbles. Lugares que esconden secretos, destinos incluso situados en los lugares más curiosos del planeta, como por ejemplo el pueblo de Japón que está ubicado dentro de un volcán. En Viajestic no podemos dejar de encontrar y destacar rincones del planeta que no dejan indiferente a nadie.

Uno de ellos es la población ubicada próxima a Puducherry en el estado de Tamil Nadu (India): la utópica comunidad de Auroville. El usuario de Twitter @Albertofm20 ha sido el encargado de ponernos en contexto sobre este curioso lugar y nos ha contado cómo funciona, cuál es el objetivo del lugar…

Qué es Auroville

Sin embargo, no es el único lugar donde podemos encontrar información sobre la ciudad, ya que tiene su propia página web donde, en una carta de presentación, alega algunas de sus características. Por ejemplo, destacan que "Auroville no pertenece a nadie en particular" sino que pertenece a la humanidad en su conjunto. En estas definiciones que hacen del lugar, se pide que si eres perteneciente a su población, tienes que ser "servidor voluntario de la Conciencia Divina". En otros puntos de la carta de presentación habla sobre que Auroville "será el lugar de educación permanente, progreso constante y juventud que no envejece". Además presume de ser el puente entre el pasado y el futuro y defiende su identidad cuna de investigación material pero también espiritual "para dar un cuerpo vivo a una unidad humana concreta. La Madre".

Está claro que estamos ante un destino ideal para aquellos y aquellas que quieran alejarse de las reglas de las ciudades más cotidianas y normativas de la tierra. Un nido de espiritualidad, naturaleza y sobre todo fuera de las convicciones con las que estamos acostumbrados y acostumbradas a vivir.

En su página web encontrarás información relevante a las leyes divinas que rigen el lugar puesto que incluso redactan una serie de "normas" sobre las que se basa ser un verdadero aroviliano como por ejemplo: descubrimiento de nuestro interior, libertad de convicciones morales y sociales, perder el sentido de la posesión personal, el trabajo es indispensable para el descubrimiento interior, etc.

Mirra Alfassa, la creadora

Si alguien se lleva el mérito por la construcción de este innovador lugar es Mirra Alfassa, La Madre. Su construcción se puede relacionar con el año 1966, cuando la UNESCO decidió participar en la construcción del proyecto de Alfassa, según explica el usuario de Twitter.

En la página web oficial del lugar, relatan que la inspiración de la creadora vino directamente del Ashram de Sri Aurobindo que cogió la propuesta de La Madre para comenzar el proyecto de una ciudad que se constituyese bajo el objetivo de experimentar en base a las enseñanzas de Sri Aurobindo a Alfassa.

Matrimandir, un lugar de retiro y concentración

En esta ciudad que acoge a personas de diferentes nacionalidades, religiones… Destaca sobre todo un lugar que para los habitantes, no es un enclave turístico sino que se relaciona más bien con la espiritualidad, con la concentración. Una esfera que evoca al planeta Tierra y que puede ser visitado de manera gratuita con la condición de que se visite "en un estado físico y mental adecuado". Sin embargo, también puede ser visitado desde fuera de lunes a sábado de 9:00h a 16:00h y los domingos de 9:00 a 13:00h, según informa la página oficial de Auroville.

Vida en Auroville

El hilo de Twitter explica cómo viven aquellos que han decidido pasar sus días en esta curiosa y espiritual ciudad. Entre las costumbres, destaca por ejemplo que el trabajo es para todos y los salarios son iguales, independientemente del oficio que se tenga. De esta forma, con ese dinero se puede acceder a los alimentos necesarios para poder vivir.

La educación se basa en enseñar a los niños la importancia de la vida natural y el cuidado al medio ambiente, además de la convivencia entre iguales en una democracia sin representantes políticos.

