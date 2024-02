"¿Alguien detecta algo inusual en este aterrizaje?": El vídeo viral en el que todo el mundo se ha fijado en el mismo detalle del avión

El tuitero Jordi Batlle, que trabaja en el sector aeronáutico, ha compartido un vídeo que se ha viralizado rápidamente por el detalle tan inusual que se puede ver en él. Los más avezados en el mundo de la aviación podrán verlo a simple vista, pero para la gente que no es capaz de detectar qué es lo que está ocurriendo, ha dado una explicación sobre el motivo que llevó a este vuelo de Londres a Seattle que tuvo que volver al aeropuerto de origen por una emergencia.

"¿Alguien detecta algo inusual en este aterrizaje?" pregunta Jordi en su tuit intentando comprobar si la gente es capaz de ver qué esta ocurriendo. "Efectivamente, el Dreamliner de Virgin, con matrícula G-VZIG, tomó tierra en Heathrow con la RAT (de Ram Air Turbine) desplegada. Ocurrió el pasado 27 de enero y el 787 debía volar hasta Seattle, pero tuvo algún tipo de problema y se decidió que lo más seguro era volver al aeropuerto Heathrow en Londres", explica después.

No son pocos los tuiteros que han detectado el mismo detalle, y hay quien responde asustado: "es la Hélice de Emergencia para mantener el sistema básico funcionando". Otros, con más sentido del humor, añaden: "Uuuuy tiene el ventilador para airear un poco".

Lo que le sucedió al avión

Esto es lo que se ha sabido del incidente: El 27 de enero, el avión del modelo Dreamliner de Virgin Atlantic tuvo que regresar a Londres Heathrow debido a un incidente a bordo. La aeronave regresó sana y salva con su turbina Ram Air Turbine (RAT) en funcionamiento.

El Dreamliner, registrado como G-VZIG, tenía programado un vuelo de Londres a Seattle, que salió con 15 minutos de retraso y detuvo su ascenso a 23.000 pies para descargar el combustible antes de regresar a Londres Heathrow. Durante el incidente se desplegó el sistema RAT, que para quién no sepa qué es se trata de un pequeño componente que genera energía a partir del flujo de aire. Proporciona redundancia en caso de fallo del motor y se utiliza en situaciones de emergencia. Lo que no se explica es por qué el RAT se desplegó en esta ocasión si no era necesario.