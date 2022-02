Adiós a la mascarilla: Dejará de ser obligatoria en exteriores la semana que viene

Estas últimas semanas tanto la Unión Europea como nuestro país, han tomado distintas medidas respecto a las restricciones del coronavirus. La primera de ellas es que podrás viajar a cualquier país de la UE tan solo con el certificado de vacunación en vigor, es decir, con la pauta completada y siempre y cuando no haya pasado más de 9 meses de la última vacuna.

Ahora, el Consejo de Ministros firmará el próximo martes 8 de febrero un Real Decreto que elimina el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre. Una vez aprobado, se publicará el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que, de este modo, la medida entre en vigor el jueves.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado ahora que el Gobierno eliminará dicha normativa este mismo martes. Esta medida llega unos días después de que afirmara que la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores era algo "temporal".

De este modo, el Gobierno pondrá fin a mes y medio en el que la mascarilla ha vuelto a ser obligatoria en exteriores. La medida, que fue aprobada el pasado 24 de diciembre, trataba de poner freno la sexta ola provocada por la variante ómicron como protagonista.

No es el único país que ha decidido tomar esta medida a partir del mes de febrero, pues en Dinamarca, Irlanda o Reino Unido ya no es necesario el uso de la mascarilla al aire libre, excepto para acudir a un centro de salud en el que deberás ponértela para no contagiar o contagiarte.

