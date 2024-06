¡UNOS PARAÍSOS!

Las 3 playas de España que están entre las mejores de Europa de este verano 2024

En España contamos con algunas de las mejores playas del continente, y no solo lo decimos nosotros. European Best Destinations ha elaborado un listado y en él se encuentran Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife), As Catedrais (Ribadeo) y Calpe (Alicante).