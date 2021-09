¿Volar estando embarazada? Estas son las cuestiones que debes tener en cuenta

Muchas son las cuestiones que giran sobre viajar en avión en estado de gestación. Lo más importante que debes saber es que si el embarazo sigue su curso sin ninguna complicación y no tienes cerca la fecha prevista de parto, ¡entonces se puede viajar sin ningún tipo de problema!

Ahora bien, como ocurre en diversas cuestiones, cada aerolínea tiene sus pautas y recomendaciones a tener en cuenta si la viajera está embarazada. Un claro ejemplo lo encontramos en Iberia que permite volar hasta la semana 36 de gestación aunque bien es cierto que, a partir de la semana 28, se necesita un certificado médico.

Ryanair, por su parte, pide una conocida como “carta de idoneidad para el vuelo” cumplimentada por el médico, hasta dos semanas antes de la fecha del viaje. Si no se trata de un embarazo de riesgo, se puede viajar hasta la semana 36 (y semana 32 cuando se trata de una gestación de gemelos). Esto es exactamente lo mismo que se pide en Air Europa y British Airways, mientras que en EasyJet te dejarían volar hasta la semana 35 pero hasta la 32 si es un embarazo de gemelos.

Volar embarazada | Pxhere

Vueling, por su parte, te permite viajar hasta la semana 27 sin certificado médico, siendo éste obligatorio entre las semanas 28 y 35. Air France no exige certificados médicos para viajar, pero sí se aconseja que consulten con su especialista antes del vuelo y, sobre todo, no hacerlo más allá de la semana 37. Alitalia exige certificado a partir de la semana 36, ya sea con embarazo gemelar o complicaciones. Además, se desaconseja viajar tanto en los 7 días previos como posteriores al parto.

Lufthansa no deja volar hasta la semana 36 si no hay complicaciones en el embarazo, aunque a partir de la semana 28 se recomienda portar un certificado médico. Por lo tanto, debes tener en cuenta que viajar en avión en estado de gestación no es peligroso. Eso sí, ¡apunta estos consejos que te vendrán muy bien!

En primer lugar, escoge ropa cómoda. Es primordial que bebas muchísima agua durante y antes del vuelo, así como evitar cualquier tipo de bebida carbonatada. Lejos de que todo quede ahí, muévete con frecuencia por la cabina, cambia de posición en el asiento y, sobre todo, ¡no olvides utilizar medias de comprensión! De esta manera, tu vuelo será mucho más cómodo tanto para ti como para tu bebé.