Viajar siempre con una foto de carnet: ¿Por qué te salvará de muchos imprevistos?

Si estás pensando en organizar un viaje o estás a punto de emprenderlo, te recomendamos que lleves contigo siempre una foto de carnet. ¿Sabías que puede salvarte de más de un apuro? Puede que creas que es un detalle de lo más insignificante, pero nada más lejos de la realidad. ¡Te facilitará mucho las cosas!

Pero, ¿cuál es el motivo por el que se recomienda viajar con una foto de carnet? Entre los tantos por los que es recomendable, hay uno que es esencial: para hacerte un pasaporte. Está claro que, si viajas al extranjero (más allá de la Unión Europea, a la que se puede viajar con el DNI), utilizarás tu pasaporte.

¿Qué pasaría si lo pierdes? ¿Y si te lo roban? Pues bien, puedes solicitar que te hagan un pasaporte de emergencia en la comisaría de policía que puedes encontrar en el aeropuerto. En el caso de que te suceda en el extranjero, puedes acudir a la embajada o consulado. Si llevas contigo una foto de DNI actualizada, ¡todo se agilizará notablemente!

Documentación para viajar | Pixabay

Date cuenta que, en esos momentos, es algo complicado encontrar fotomatones o un estudio de fotografía donde puedas hacerlas. Por lo tanto, el hecho de llevar una contigo, en tu equipaje o bolso, puede llegar a marcar la diferencia. Incluso, a la hora de coger un vuelo o no. ¡Casi nada!

Muchos son los que, por desgracia, se han visto en esa tesitura tan complicada. Hasta el momento, alguno que otro tenía la fotografía escaneada en su correo electrónico o drive, pero eso sirve de poco si no encuentras un lugar en el que imprimirla. Hasta que no te ves en la necesidad, no sabes hasta qué punto es importante viajar con una fotografía tamaño carnet.

Por lo tanto, si estás pensando en hacer un viaje en el que, incluso, vayas a poner rumbo al extranjero, apunta este consejo. Estamos seguros que llevar una fotografía de este tipo en tu cartera, funda de pasaporte, bolso, mochila o equipaje de mano puede salvarte de muchos apuros, incluido el hecho de poder coger o no un avión en el último momento. ¡No dejes de practicar este consejo, y házselo saber a tu círculo más cercano! Estamos completamente convencidos de que te lo agradecerán, y mucho.