Viajar por Europa con niños en 2021: Todo lo que debes saber

El conocido como Certificado COVID-19 de la Unión Europea comenzará a estar disponible a partir del día 1 de julio, si todo marcha como está establecido. A pesar de todo, su introducción no resolverá uno de los grandes problemas de los padres. Y es que no existe una única norma en la Unión Europea para viajar con los más pequeños.

Tanto es así que hay países que llegan a exigir pruebas negativas a bebés de dos años mientras que en otros no piden esa prueba a los menores de 18 años. Por lo tanto, hay muchos factores a tener en cuenta para planear un viaje por Europa. Cada estado miembro podrá elegir, de manera individual, si exigen prueba a los niños que viajen cono padres vacunados, si exigen prueba negativa y, sobre todo, a partir de qué edad.

Muchos países están teniendo en cuenta la clasificación de “semáforo” por cuestiones meramente epidemiológicas. Por lo tanto, conforme mejore (o incluso empeore) podría haber cambios en algunos aspectos. Por el momento, vamos a hacer un análisis de lo que cada país exige a los más pequeños de la casa. Son factores que debes tener en cuenta si deseas visitar alguno de estos países de la Unión Europea.

España

Aquellos menores de 6 años no tendrán que someterse a una prueba PCR para poder entrar en nuestro país.

Francia

Los que decidan viajar a este país, deberán tener una prueba PCR negativa en un plazo de 72 horas. Los niños menores de 11 años están completamente exentos de llevar consigo esta prueba negativa.

Italia

En este país, los niños menores de 2 años no tienen que presentar esta prueba negativa ya sea PCR o test de antígenos.

Holanda

En este país, aquellos menores de 13 años no tienen la obligación de someterse ni presentar prueba negativa de PCR o antígenos.

Bélgica

En la actualidad, para poder entrar en este país se pide una prueba PCR que no tenga más de 72 horas de antigüedad. Se exime, eso sí, a los que residen o incluso tienen residencia habitual en Bélgica. Esta norma no se exige a los niños menores de 6 años pero sí se pide la prueba PCR negativa en los jóvenes entre 6 y 18 años.

Irlanda

Para poder entrar en Irlanda se tiene que presentar en la frontera un resultado negativo de PCR que no tenga más de 72 horas desde que se tomaron las muestras. Aunque hayas dado negativo, deberás realizar una cuarentena obligatoria. Eso sí, los menores de 6 años no tienen que presentar esta prueba.

Alemania

En este país, como en la gran mayoría, los menores de 6 años no tendrán que someterse a ningún tipo de prueba.

Portugal

Para poder entrar en este país, se debe presentar una prueba PCR negativa realizada, como mucho, en las 72 horas anteriores a la salida. Eso sí, los niños menores de 2 años no tendrán que presentarla.

República Checa

Para entrar a este país es importante saber el lugar donde has estado anteriormente. Se puede pedir una prueba previa, pero también se puede realizar una en ese preciso momento si llegas de un país de alto riesgo. Eso sí, tanto los menores de 5 años como los menores que tienen enfermedades mentales no tienen que hacerse ningún tipo de prueba.

Dinamarca

En la actualidad, este país exige que presentes una prueba PCR o test de antígenos negativo, realizado en un máximo de 48 horas antes de entrar en Dinamarca. Se exime de este hecho a los menores de 15 años.

Chipre

En este país, los menores de 12 años no tienen que someterse a ninguna prueba para demostrar que son negativos en COVID-19.

Malta

Si no quieres realizar una cuarentena de 14 días después de entrar a este país, puedes presentar una prueba PCR negativa realizada, como máximo, 72 horas antes de la llegada. En esta ocasión, la legislación de Malta no contempla ningún tipo de excepción para los menores.

Suecia

En esta ocasión, no exige que los menores tengan que presentar un resultado negativo en prueba PCR. Por lo tanto, tan solo piden este tipo de pruebas a los mayores de 18 años.

Austria

Se podrá entrar al país si el tuyo pertenece a la lista de “países aceptados”, por lo tanto, tendrá que ser bajo autorización previa y presentando test negativo (48 horas si es test de antígenos o 72 horas si es PCR). Se aceptan, a su vez, pruebas de inmunidad o vacunación así como realizarse una PCR o test de antígenos a las 24 horas de entrar en Austria. Los menores de 10 años no tendrán que realizarse esta prueba.

Grecia

En este país, los menores de 5 años no están obligados a realizarse ni presentar una prueba PCR negativa.

Bulgaria

Se tiene que presentar una PCR negativa emitida por un organismo oficial y que no hayan pasado más de 72 horas o, en su defecto, un test de antígenos de menos de 48 horas. Los menores de 5 años están exentos de realizarse este tipo de prueba.

El resto de países cuentan con medidas parecidas. Estonia pide PCR de menos de 72 horas si vienes de un país de alto riesgo, con una obligación de cuarentena de 10 días que puede terminar con una prueba negativa al sexto día, aunque los menores de 12 años están exentos de pruebas. Finlandia también exige prueba negativa (72 horas antes si es PCR o 48 horas antes si es antígenos), excluyendo de esta norma a los menores de 12 años.

Croacia, en cambio, los menores de 7 años están exentos de presentar ningún tipo de prueba. Hungría no acepta visitantes, salvo ciertas excepciones como negocios o eventos deportivos. Eso sí, son muy estrictos con las cuarentenas obligatorias, que terminarían presentando dos pruebas PCR negativas. Polonia, por su parte, no ha concedido ninguna exención a los niños.

En Letonia, los niños menores de 11 años no están obligados a presentar ninguna prueba mientras que, en Lituania, son los menores de 16 años. Si hablamos de Luxemburgo, los menores de 6 años no tienen por qué presentar ningún tipo de prueba negativa. En Rumanía no hay normas específicas para los niños no vacunados que viajan con gente que sí lo está, por lo que en principio se les pone una cuarentena conforme a las normas generales.

Si hablamos de Eslovaquia, tenemos que tener en cuenta que la cuarentena es obligatoria y que la PCR para comprobar su negatividad se tendría que realizar en el octavo día. En cuanto a los menores de 10 años, solo tienen que hacerse la prueba si lo ordena el médico del distrito. En Eslovenia, los menores de 15 años están exentos de pruebas si viajan con un familiar cercano que no esté en cuarentena o que haya sido admitido por nada más y nada menos que la República de Eslovenia.