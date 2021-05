Viajar en 2021: 5 consejos que debes tener en cuenta

No es ningún secreto que planificar viajes en el año 2019 no es lo mismo que planearlos en este 2021, ya que estamos ante dos cuestiones y situaciones completamente distintas. Antes era bastante raro que se reprogramara o cancelara un bueno, y ahora no es ninguna locura ya que las aerolíneas están continuamente adaptándose a las restricciones de los gobiernos, demanda de pasajeros y, sobre todo, cierre de fronteras.

Por lo tanto es el momento más que perfecto para poder darte una serie de consejos que no estaría nada mal que tuvieras en cuenta para poder hacer reservas en este año 2021. Toda la planificación puede requerir un poco más de tiempo, pero te aseguramos que merecerá la pena.

Prioriza tarifas flexibles

Antes los vuelos no reembolsables, así como tener flexibilidad en fechas elegidas, era una forma de ahorrar a la hora de hacer reservas. En 2021 no es la mejor estrategia, ya que los planes pueden cambiar de un momento a otro. A pesar de todo sí que hay ofertas, pero la clave es tener completa flexibilidad a la hora de viajar. En cuanto a reservas, prioriza las que tengan buenas políticas en cuanto a cambios o posibles cancelaciones.

Estate atento a las restricciones del Gobierno

El pasado año pudimos descubrir con qué facilidad un gobierno puede abrir o cerrar una frontera. Por ese mismo motivo es recomendable que, antes de viajar a un lugar concreto, prestes atención a los consejos del gobierno local. Cuando se vaya acercando la fecha de tu viaje, estate pendiente de cualquier tipo de cambio o restricción para que no vayas al aeropuerto y, de repente, te encuentres que tu vuelo ha sido cancelado.

Viajar en 2021 | Pxhere

Es recomendable contratar un seguro de viaje

Esto es un debate que surge en cada viaje, pero probablemente sea algo vital para las vacaciones de verano, así como de invierno, en este año 2021. Eso sí, te recomendamos que leas con atención tanto los términos como las condiciones, ya que algunas de ellas no cubren los problemas que surjan respecto a “eventos conocidos”, como es el caso de la pandemia del coronavirus. Otros, por ejemplo, solo cubrirán viajes a destinos considerados "de bajo riesgo”. Por ese motivo, debes mirar muy bien todos los detalles para estar cubierto en el caso de que puedas contagiarte en el extranjero o, incluso, tu viaje se cancela.

Si pasas por distintos países, ¡cuidado con las escalas!

Recordamos que en este año 2021 tenemos la peculiaridad de que cada destino cuenta con sus propias reglas, sobre todo si hablamos de pasajeros que hacen escala. Algunas veces se permite moverse por el aeropuerto sin ningún tipo de visado especial o restricciones. Otros, en cambio, pueden requerir cuarentena o, incluso, que se paseen por allí. Por lo tanto, antes de reservar tu vuelo, verifica las restricciones de todos los destinos por los que pases antes de llegar a la última de las paradas.

La vacuna COVID-19 llega para facilitar los viajes

Bien es cierto que aún queda mucho que recorrer hasta que todos los habitantes de España estén vacunados, pero es una vía para poder realizar un viaje con total seguridad. Hasta que este momento llegue, es importante continuar con los consejos establecidos por sanidad: Mascarillas, lavado de manos con regularidad y, por supuesto, distancia de seguridad.