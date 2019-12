El nuevo tren de Alta Velocidad Low Cost de Renfe, AVLO, creado con el objetivo de "facilitar y aumentar la movilidad en mercados potenciales de más de un millón de clientes al año", comenzará a prestar sus servicios el 6 de abril de 2020, siendo el trayecto inicial Madrid – Barcelona. Anteriormente te mostramos algunas de las novedades que ofrecerá. En este artículo podrás conocer las últimas noticias acerca del nuevo y prometedor tren de Renfe.

Precios bajos para los más pequeños y descuentos para familias numerosas

Para los niños menores de 14 años, los billetes tendrán un precio base de 5 euros, siempre que vayan acompañados de un adulto. Podrán viajar un máximo de dos niños por adulto. Para las familias numerosas de categoría general hay descuentos del 20% y para las familias numerosas de categoría especial hay descuentos del 50%. Para personas con movilidad reducida, se mantiene el servicio Atendo.

Equipaje, servicios incluidos y servicios adicionales

Los precios de los billetes dependerán de factores como el recorrido o la antelación con la que se compren. El importe para el trayecto inicial, Madrid-Barcelona, oscilará entre los 10 y los 60 euros. El equipaje que incluirá el precio básico del billete constará de una maleta de cabina con dimensiones máximas de 55x35x25cm y un bolso o mochila de mano que mida como mucho 27x36x25cm.

Como te hemos contado anteriormente, sólo existirá una clase, la turista. AVLO no ofrecerá servicios como cafetería, servicio, prensa o películas a bordo. Además, Renfe va a prescindir de las agencias a la hora de comercializar con sus billetes, por lo que la compra de los billetes AVLO podrán realizarse vía taquilla, teléfono y web. Esto no quiere decir que no existan más servicios. Cada cliente puede solicitar adicionales si así lo desea. Algunos de ellos son: elegir la plaza, cambiar o anular billetes, y equipaje extra.

Además, también existe la posibilidad de incluir WiFi, combinado de Cercanías, viajar con mascotas, pre-reservar o Sala Club, es decir, espacios reservados para hacer la espera más cómoda antes de subir al tren.

Actualización de precios y tarifas

Por otro lado, el Consejo de Administración de Renfe ha propuesto al Ministerio de Fomento mantener el precio de los títulos multiviaje (válidos para emprender más de un viaje por el mismo titular u otro, durante un periodo de tiempo determinado). Y además ha solicitado actualizar la tarifa media ponderada del 1 por ciento para los servicios de Obligación de Servicio Público (OSP).